Morata: «Tengo muchas ganas de jugar aquí»

Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, remarcó este lunes, tras la victoria en Getafe con dos goles suyos (0-3), que tiene «muchas ganas de jugar» en el conjunto rojiblanco, cuando fue preguntado acerca de su futuro, con el Juventus interesado aún en él, y destacó que el equipo madrileño «es uno de los mejores clubes del mundo».

«Tengo muchas ganas de jugar aquí, de trabajar, jugar partidos, jugar muchas competiciones también. Tengo mucha ilusión por esta temporada, pero como la he tenido siempre cuando he estado aquí, que siempre me han tratado muy bien y estoy feliz. Lo voy a dar todo. Por esfuerzo y compromiso no será», expresó en la rueda de prensa tras el partido.

