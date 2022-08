Moraes se reúne com comandantes das polícias militares para discutir segurança na eleição

Entornointeligente.com /

24/08/2022 14h48 Atualizado 24/08/2022

O presidente do TSE ( Tribunal Superior Eleitoral ), Alexandre de Moraes , recebeu nesta quarta-feira (24) comandantes das polícias militares para discutir a segurança das eleições na sede da Corte, em Brasília.

Moraes, que assumiu a presidência da Corte na semana passada , começou a marcar as primeiras audiências de sua gestão. O ministro já recebeu, por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira .

O encontro com os comandantes foi incluído na agenda do presidente do TSE no final desta terça (23). A Corte não divulgou detalhes do que foi discutido.

Alexandre de Moraes se reúne com comandantes da PM para tratar esquema de segurança

Ao deixar a reunião, o comandante da PM de Rondônia, James Padilha, afirmou que foi informado da reunião na véspera e que só soube da pauta no TSE. Segundo ele, cada comandante ou representante apresentou sua percepção sobre a segurança pública local em relação ao pleito.

«Em relação ao momento, ao pleito eleitoral, e não obstante a polarização ou a complexidade que muito se veicula inclusive na mídia, nós temos total isenção e tranquilidade para dizer a todos e à sociedade que nós estamos em condição de proporcionar toda a segurança e tranquilidade que a população precisa para que ela possa exercer livremente o direito ao voto», disse.

