Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Fantástico Liz Truss Brasil no Oscar Moraes nega pedido do governo e proíbe propaganda da 'Semana Brasil' em período eleitoral Presidente do TSE considerou que não há 'urgência e gravidade de necessidade pública' para justificar publicidade no período de campanha. Ação visava a estimular consumo no varejo. Por Fernanda Vivas e Márcio Falcão, TV Globo — Brasília

05/09/2022 16h52 Atualizado 05/09/2022

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes , negou nesta segunda-feira (5) o pedido de autorização do governo para veicular uma propaganda chamada «Semana Brasil».

A publicidade tinha como objetivo estimular o consumo a partir da mobilização do setor do varejo, com oferta de preços e condições especiais para produtos e serviços.

O ministro lembrou que, durante o período eleitoral, propagandas institucionais do governo só podem ser veiculadas se houver «urgência e a gravidade de necessidade pública» . E disse que isso não ficou comprovado no caso concreto.

«A despeito da relevância da ação, nada impede que o setor interessado assim o promova, com a adoção de outras medidas por parte da Administração Pública que não seja a divulgação da campanha, considerando especialmente se tratar de uma parceria privada», afirmou.

«Em resumo, não ficou comprovada a urgência e gravidade na divulgação da campanha que possa ser suplantada pela própria iniciativa do setor privado, em detrimento de outras ações institucionais a serem promovidas no âmbito administrativo do Poder Executivo», completou.

A Lei das Eleições restringe as publicidades do governo durante o período de campanha. Por isso, nesse período, é necessário que o governo peça ao TSE para veicular propagandas. Cabe ao tribunal analisar cada caso.

Campanha eleitoral: Saiba o que pode e o que não pode durante o período

Outros pedidos

O ministro analisou outros dois pedidos nos quais autorizou a propaganda do governo: um sobre a «Campanha Grandes Emissões – Taxa Patrimonial 2022»; e outro é a Campanha de Vacinação contra Raiva Animal 2022.

No primeiro caso, a propaganda é sobre o pagamento de taxas de ocupação de terrenos da União. A segunda é sobre medidas de prevenção e controle da raiva animal.

Em relação à campanha contra a raiva animal, Moraes considerou que há urgência e necessidade.

«Dos 45 casos de raiva humana registrados no Brasil entre 2010 e 2022, 9 (nove) são de origem canina e 5 (cinco) felina. Desse total, apenas duas pessoas foram curadas, o que demonstra a gravidade da doença e, como consequência, a necessidade premente da ampla divulgação da campanha», afirmou.

«As peças publicitárias trazem consigo conteúdo meramente informativo e de orientação social, razão porque o peticionante deve apenas adequar a sua autoria para que conste apenas o nome do Ministério da Saúde e do SUS», completou.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com