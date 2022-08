Entornointeligente.com /

Moraes e Lewandowski entregam a Bolsonaro convite para posse do TSE Posse será em 16 de agosto.

10/08/2022 18h46 Atualizado 10/08/2022

Em meio a tensões entre Jair Bolsonaro e a Justiça Eleitoral, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski entregaram nesta quarta-feira (10) ao presidente um convite para a posse dos dois ministros no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No dia 16, Moraes será empossado presidente da corte e Lewandowski, vice.

Interlocutores do presidente têm atuado, com aval de Bolsonaro, para tentar costurar uma trégua com a Corte a dois meses do pleito . Tudo, claro, nos bastidores – até porque, publicamente, o presidente precisa do discurso de embate.

Em fevereiro, Edson Fachin e Moraes foram até Bolsonaro entregar a ele um convite para a posse quando assumiram os cargos de presidente e vice do TSE, respectivamente .

