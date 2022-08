Moradores ficam ilhados, e casas são invadidas pela água em meio a chuvas no Grande Recife

Entornointeligente.com /

04/08/2022 06h37 Atualizado 04/08/2022

Moradores ficam sem ter como sair de casa em Olinda

As fortes chuvas que atingem o Grande Recife deixaram pessoas sem ter como sair das residências, nesta quinta-feira (4). Em alguns bairros, a água invadiu casas e os moradores perderam móveis e outros bens ( veja vídeo acima ). Desde a terça (2), as chuvas têm causado transtornos .

Uma mulher morreu, na quarta-feira (3), após entrar com o carro em um túnel alagado , na Zona Sul do Recife. O local estava sinalizado nesta quinta-feira e tomado mais uma vez pela água. Além desse caso, nos últimos dias, muros caíram e casas foram interditadas tanto no Recife, quanto em Jaboatão dos Guararapes.

Nas últimas 24 horas, a cidade em que mais choveu foi Paulista , no Grande Recife, com 84 milímetros, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Logo depois, aparecem Xéxeu (70 milímetros) e Bonito (69 milímetros), ambos no Agreste. Em Olinda , foram 67 milímetros e no Recife, 51.

Um acumulado superior a 50 milímetros em 24 horas é considerado um registro de chuvas fortes, segundo a Apac.

Para esta quinta-feira (4), a expectativa da Apac era de que chovesse menos que no dia anterior. Mesmo assim, no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife, o morador Baltazar Silva contou que a Rua Angelo Agostini parecia um rio de tanta água. Segundo ele, os carros passavam com água na altura das rodas.

«Eu moro em um açude, a água não tem como escoar e fica assim. Não tem como sair», disse.

1 de 2 Avenida Piracicaba, em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife, tomada pela água nesta quinta-feira (4) — Foto: Reprodução/WhatsApp Avenida Piracicaba, em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife, tomada pela água nesta quinta-feira (4) — Foto: Reprodução/WhatsApp

Em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife, a Avenida Piracicaba estava alagada nesta quinta (4). A comerciante Áurea Bezerra relatou que não tinha como abrir a loja por conta dos alagamentos.

«As pessoas ficam sem ter como sair de casa. Quero saber quem vai pagar o meu prejuízo», declarou Áurea.

Olinda

2 de 2 Rua de Casa Caiada, em Olinda, tomada pela água após fortes chuvas nesta quinta-feira (4) — Foto: Reprodução/WhatsApp Rua de Casa Caiada, em Olinda, tomada pela água após fortes chuvas nesta quinta-feira (4) — Foto: Reprodução/WhatsApp

Moradora de Casa Caiada, em Olinda, a funcionária pública Patrícia Oliveira contou que não tinha como sair para o trabalho, nem levar a filha para a escola. Em um vídeo, feito do andar superior da casa, ela mostrou que um vizinho tinha água no joelho, na Rua Olímpio Ferreira Chaves.

«Minha filha faz 18 anos hoje. Não tem como pegar o bolo, acho que vou ter que desmarcar tudo. Já tinha combinado de ir a um restaurante, com medo do alagamento», relatou.

Paulista

A professora Larrineide Mariano da Cruz Silva enfrentou situação parecida na Rua Corretor José Pedro da Silva, no bairro do Janga, em Paulista.

«Estou sem poder sair de casa para trabalhar porque a água dá mais de setenta centímetros da rua para cima, não tem como. A gente fica ilhado dentro de casa», afirmou Larrineide.

