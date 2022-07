Moradores e 450 operacionais combatem chamas em Vila Pouca de Aguiar

Entornointeligente.com /

Além de quase 500 operacionais na região, emigrantes de férias e moradores da aldeia de Reboredo juntaram-se para combater o incêndio que lavra desde quarta-feira, 27 de Julho, em Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real. «Estamos todos a fazer o possível para que o fogo não venha para as casas», disse à Lusa um dos habitantes da aldeia.

Às 21h continuam no terreno 455 operacionais, apoiados por 145 veículos. Durante o dia, o combate às chamas chegou a mobilizar também 11 meios aéreos.

Durante esta tarde, pelas 15h30, Hugo Silva fez um ponto de situação e esclareceu que o incêndio estava ainda «fora da capacidade de extinção», a «arder com muita intensidade » e com «três frentes activas», em zonas de pinhal e mato.

Incêndio Filhagosa / Tinhela de Baixo

Fotos na aldeia de Covas #IRVilaPoucaDeAguiar pic.twitter.com/1WX1STGyNA

O vento e o combustível foram os «principais inimigos» no combate a este incêndio, segundo o presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado.

Às 17h30 desta quinta-feira o fogo já só lavrava em duas frentes, mas em zonas de difícil acesso. «É difícil a colocação de meios no teatro de operação», reforçou o comandante dos bombeiros do município. As aldeias de Reboredo e Vales eram as que motivavam «maior preocupação».

Segundo avançou à Lusa o autarca Alberto Machado, algumas pessoas chegaram a ser retiradas das suas casas por precaução, mas nenhuma aldeia teve de ser evacuada.

O primeiro alerta para o fogo foi dado pelas 17h desta quarta-feira e, em pouco tempo, foram mobilizados meios para o combate às chamas, que avançavam rápido numa zona pinhal de Filhagosa e Revel. O fogo chegou esta quinta-feira à aldeia de Reboredo. «Estamos a repensar estratégias nocturnas para ver se conseguimos conter o avanço do fogo», referiu o comandante dos bombeiros.

Um homem de 50 anos já foi detido pela Guarda Nacional Republicada por suspeita de ter originado o incêndio que continua activo em Vila Pouca de Aguiar. Segundo avançou a agência Lusa, será funcionário de uma empresa que realizava trabalhos nos espaços florestais, proibidos quando o perigo de incêndio rural é máximo ou muito elevado.

Este é o segundo incêndio de grandes dimensões a lavrar neste concelho numa semana. Também o fogo que deflagrou a 17 de Julho em Cortinhas, no concelho de Murça, avançou para Vila Pouca de Aguiar e queimou áreas de pinhal e mato, soutos, vinha e pastos.

