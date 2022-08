Moradores de Arroios lançam petição para voltarem a ter esquadra da PSP na freguesia

Entornointeligente.com /

A onda de assaltos que desde o início do ano tem assolado a freguesia de Arroios foi o ponto de rotura que levou a associação de moradores Vizinhos de Arroios a lançar uma petição que pretende que seja reaberta a 10.ª esquadra da PSP, que servia aquela zona de Lisboa até ao seu encerramento em 2018. Em junho, foram distribuídos 50 cadernos pelas lojas da zona e já estão a ser validadas as primeiras mil assinaturas. Dentro de um mês serão espalhadas pela freguesia bancas para recolher mais apoios, tendo em mente o objetivo das 7500 assinaturas que permitirão que este assunto seja discutido no Parlamento.

«O encerramento da 10.ª Esquadra de Polícia, em 2018, gerou um sentimento de maior insegurança na freguesia de Arroios, tendo-se verificado um aumento da criminalidade e do tráfico e consumo de estupefacientes na via pública. Arroios, sendo a freguesia mais multicultural e densamente populada do concelho de Lisboa, deverá ser servida por um equipamento de proximidade fundamental como é a esquadra de Polícia. Esta falta tem sido determinante para o agravamento do tempo de resposta das autoridades às ocorrências que lhes são comunicadas, bem como para a crescente desistência dos registos formais de ocorrências pelos moradores, especialmente os idosos», pode ler-se no texto da petição.

No documento, onde é pedida a abertura urgente da 10.ª esquadra, também é solicitada a aprovação de um novo regulamento municipal para o exercício da função de guarda noturno e a abertura de concursos para a atribuição de licenças para estes profissionais nas várias zonas da freguesia de Arroios. Esta petição tem assim dois destinatários: o Governo, que tutela a PSP, e a Câmara de Lisboa, por causa dos guardas noturnos. «Os guardas noturnos não são a solução do problema, a esquadra de polícia, só por si, não é a solução, mas ações articuladas acabam por constituir um caminho ideal para a solução, que tem a ver com o policiamento de proximidade que deixou de existir desde o momento em que a esquadra de Arroios encerrou», explica Luís Castro, coordenador da Vizinhos de Arroios, ao DN.

Subscrever De acordo com este responsável, além da falta do policiamento de proximidade, quem mora e trabalha em Arroios queixa-se dos assaltos a estabelecimentos comerciais, habitações e automóveis, do aumento dos conflitos na via pública, do ruído e do sentimento de insegurança, bem como do tráfico e consumo de estupefacientes na zona. «Há muitas pessoas que são assaltadas e desistem de fazer uma participação. Neste momento, a polícia tem um entendimento completamente absurdo, pois ligamos para o 112 e, a menos que haja feridos ou mortos, ninguém vem socorrer. Tivemos várias brigas e só ao fim de 45 minutos é que a polícia apareceu», revela.

Posto de atendimento durou cerca de um ano Esta não é a primeira petição lançada pela associação Vizinhos de Arroios. No início de 2018, este grupo de moradores entregou outra com 1500 assinaturas na Assembleia da República para evitar o encerramento das instalações da PSP na Rua de Arroios, tendo sido na altura recebido por vários grupos parlamentares.

Para Luís Castro, foram estes esforços que levaram ainda nesse ano à abertura de uma esquadra da PSP no antigo edifício da Junta Distrital, junto ao Jardim Constantino, que acabou ter as portas abertas durante pouco mais de um ano. «Na realidade aquilo não era uma esquadra, porque não tinha efetivos, mas sim um posto de atendimento. Era um atendimento das 9.00 às 5.00 para quem quisesse apresentar uma queixa. Acabou por fechar porque as pessoas deixaram de lá ir devido à falta de condições», recorda.

Caso a 10.ª esquadra venha a ser reaberta, a associação tem uma localização em mente, entre o Jardim Constantino e a avenida Almirante Reis, nas imediações da Cervejaria Portugália, devido à centralidade desta zona da freguesia, mas também pela proximidade de vários pontos sensíveis, como o Quartel de Santa Bárbara, que aloja sem-abrigo, ou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, na rua Passos Manuel. «Tem de ser mesmo uma esquadra, um edifício com condições para as pessoas e para os polícias. A esquadra não pode ser deslocalizada da população que pretende servir, que é o que acontece agora, em que temos uma superesquadra, que está no Martim Moniz, não existindo por isso policiamento de proximidade», argumenta.

