Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Novo RG Desconto no Fies Pancadaria na Disney Previsão do tempo Moradora do Alemão morreu ao lado de barricada de concreto e a menos de 100 metros da UPP Solange Mendes, de 49 anos, foi atingida por um tiro de fuzil na cabeça quando voltava para casa, nesta sexta-feira (22), durante o segundo dia de operação policial no Complexo do Alemão. Por Chico Regueira, RJ2

22/07/2022 19h56 Atualizado 22/07/2022

Moradora morre baleada em mais um dia violento no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro

Os moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, acordaram nesta sexta-feira (22), pelo segundo dia seguido, ao som de tiros. Um desses disparos tirou a vida da moradora Solange Mendes, de 49 anos.

Ela morreu com um tiro de fuzil na cabeça, perto de uma barricada de concreto. A barreira construída por criminosos tem o objetivo de servir de escudo durante trocas de tiros com a polícia.

Em 14 meses, Rio registra 3 das 4 operações mais letais da história, com mais de 70 mortos Namorado acusa a polícia por morte de mulher durante operação PM morto no Alemão deixa mulher e dois filhos com autismo

No momento em que Solange foi baleada, PMs tentavam retirar a barricada do caminho para facilitar o acesso a comunidade. O local fica a menos de 100 metros da base da UPP.

Segundo o porta voz da Polícia Militar, o tenente-coronel Ivan Blaz , Solange foi morta por traficantes. Ele contou que pouco antes de ser baleada, a moradora passou pela barricada e cumprimentou os policiais.

«Com relação a senhora Solange, ela hoje passou ao lado dos policiais que estavam derrubando uma barricada. Ela cumprimentou os policiais e, inadvertidamente, os criminosos atacaram os policiais atingindo a senhora Solange que caiu diante dos policiais», contou o tenente-coronel, que lamentou a morte de uma inocente.

Blaz disse ainda que Solange foi socorrida pelos PMs, mas não resistiu. Solange, que trabalhava com o marido em uma pensão na comunidade vendendo refeições, deixou dois filhos.

1 de 1 Solange Mendes e o marido: ela morreu baleada na cabeça — Foto: Reprodução Solange Mendes e o marido: ela morreu baleada na cabeça — Foto: Reprodução

Marido teria alertado sobre tiroteio

Segundo vizinhos, Solange saiu de casa cedo para ir ao mercado e preparar as refeições que iria vender mais tarde. De acordo com relatos, o marido de Solange chegou a pedir que ela não voltasse na rua por conta do tiroteio.

«Ela ia saindo de manhã, comprou as coisas para levar para o restaurante que ela tinha. Ela comprou as coisas e encontrou o marido vindo da padaria. Ele falou assim: 'Não vai agora que está dando tiro'», contou Elaine Firmino.

Amigos da moradora estavam revoltados com mais um dia de confrontos na comunidade. Para Carlos Alberto Oliveira , que conhecia Solange há mais de 25 anos, ela era trabalhadora e totalmente ligada a família.

«Ela era uma mulher guerreira, trabalhadora, uma mulher que tinha um comércio junto com esposo. Agora essa guerra deixa aí um marido viúvo, um casal de filhos chorando muito e nós não temos nada a ver com essa guerra. Essa guerra não é nossa», se revoltou Carlos Alberto.

Operação no Alemão: saiba quem são os mortos Um dos baleados no Alemão participou do assalto ao Village Mall, diz polícia Mulher morta no Alemão tinha ido ao complexo para ajudar a organizar uma festa

O morador amigo de Solange ainda deixou um recado para as autoridades do Rio de Janeiro . Para ele, o Complexo do Alemão precisa de outros tipos de intervenção e não só de operações policiais.

«Eu quero deixar um recado para o governo: Por que ao invés de entrar com blindado, com polícia, não chega aqui e implanta um balcão de emprego lá em cima? Não implanta um projeto social lá em cima de educação, de coisas que essa população do Complexo do Alemão possa se qualificar e melhorar de vida? Porque entrar com a polícia hoje é muito fácil, mas melhorar a vida do trabalhador, do pai de família do Complexo do Alemão, tá difícil», concluiu.

Operação no Alemão

Com a morte de Solange, já são 18 mortes no conjunto de favelas desde as primeiras horas de quinta-feira (21) — quando forças de elite das polícias Civil e Militar iniciaram uma operação contra roubos.

A Polícia Civil e a PM chegaram a divulgar em entrevista coletiva que foram 18 mortos no total na quinta, mas sexta-feira (22) corrigiu a informação, afirmando que uma pessoa que foi encaminhada para o hospital entrou erroneamente para a lista de mortos.

Operação no Complexo do Alemão (RJ) foi a quarta mais letal da história

A PM afirmou que a base da UPP de Nova Brasília foi atacada por criminosos e negou revide. «Não houve confronto envolvendo os policiais militares que estavam no local» , disse, em nota.

«Após cessar o ataque criminoso, uma mulher foi encontrada ferida e foi socorrida pelos policiais militares para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.»

A polícia afirma que 15 dos mortos na quinta eram suspeitos . Também morreram o cabo da PM Bruno de Paula Costa e a moradora Letícia Marinho .

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com