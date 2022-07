Mora Izarra desmiente que siglas de AD sean devueltas

Entornointeligente.com /

El legislador merideño también dijo que el hampa está de vuelta, tras el fracaso de la política de seguridad ciudadana del oficialismo.

(Mérida, 05-07-2022).- El legislador por Acción Democrática (AD), Manuel Mora Izarra, dijo que no es cierto que los símbolos de este partido político se estén negociando. «Una muestra de tal falsedad, es que el intento de negociación de la Casa Blanca con Miraflores, no tuvo éxito esta vez y no hay reanudación de diálogos». Se refirió al caso, luego de rumores de que, entre las solicitudes de algunos dirigentes del G-4, exigían a Nicolás Maduro, que les devolvieran las siglas de varias toldas políticas.

«He vivido tres divisiones de AD y eso de que dame las siglas no se había visto, nosotros hicimos un proceso electoral interno y cumplimos con una sentencia judicial». Explicó que las otras partes tenían el mismo mandato desde el año 2000 y no cumplieron. «Los adecos están, donde están sus símbolos, sus ideas y su doctrina, nos toca ayudar a la nueva generación que se incorpora a construir la disciplina político partidista. Todas las divisiones de AD fracasaron, así que los que están dudando todavía, deben volver a su partido».

Fracaso del abstencionismo es histórico

Mora Izarra dijo que los adecos se mantienen firmes en sus convicciones. «La primera división fue ideológica, cuando surge el MIR y se fueron a la sedición y a las armas. Nosotros hemos llamado a los venezolanos a que se mantenga la lucha política y las ideas por una sociedad civilizada, no con posturas extremistas como las que ya se han visto, porque ya basta de tanto sufrimiento en Venezuela».

«Hubo otra división de tipo electoral y también el llamado de no votar, a lo que Rómulo Betancourt, respondió, «votos sí, balas no», los abstencionistas fracasaron esa vez, como ha pasado actualmente. Los adecos deben aprender de la historia de su partido y seguir firmes con sus ideales», comentó.

Responsables de la crisis

El legislador lamentó que no haya acuerdos para que la crisis que atraviesa el país se alivie rápidamente. Condenó las posturas radicales en los grupos políticos oficialistas y del G-4, «son esas parcialidades, las que tienen a este país en esta debacle».

Fracaso en seguridad ciudadana

En materia regional, Mora Izarra informó que, desde el CLEMB, se hace una consulta pública el proyecto de Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Al respecto, señaló que la situación de violencia y hampa en el estado Mérida y en Venezuela, se está volviendo alarmante. «En plena crisis, los crímenes y delitos comunes se vieron mermados, pero después de los cambios económicos que aplican, con estos, el robo, el atraco, secuestro, asaltos y asesinatos, están en aumento», señaló. Consideró que la política de seguridad el actual gobierno no es eficiente, la población en su mayoría no confía en los cuerpos policiales, debido al fenómeno de las alcabalas.

«Sueldos bajos, dotación deficiente y una formación profesional del funcionario policial, muy pobre, se suman a esta situación de criminalidad que está otra vez en los titulares de las noticias». Señaló que es un fracaso la seguridad ciudadana en Venezuela, si no son los funcionarios que atosigan a los ciudadanos en las calles, son los hampones que andan libres.

«Hay una merma de funcionarios policiales, en el estado Mérida hay pueblos que no tienen ni siquiera un policía asignado, porque más de la mitad se fueron», culminó.

AV (CNP 16.478)

