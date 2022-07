Moquegua: Contraloría detecta compra injustificada de dron para estudio en Pasto Grande

Entornointeligente.com /

El Informe de Control Específico N° 002-2022-2-5347 reveló que en el 2019 se adquirió un dron que no cumplía con las especificaciones técnicas y con presupuesto que fue transferido exclusivamente para la elaboración de estudios de pre inversión. Estos hechos ocasionaron un perjuicio económico de S/ 214,250; así como presunta responsabilidad penal y administrativa de seis exservidores del proyecto Pasto Grande. Lea también:[Moquegua: Contraloría alerta sobre pago irregular por trabajos ni realizados en ITP de Ilo] La Gerencia General del PERPG aprobó el plan para el estudio de pre-inversión mencionado, con un presupuesto de S/ 575,649 y un plazo de 330 días calendarios. Dicho plan contemplaba contratar servicios de consultoría y estudios especializados; pero también la compra de un dron sin ningún sustento técnico para su utilización. El área usuaria, presentada por la Gerencia de Producción y Desarrollo Agrícola (Geproda) requirió la adquisición de una aeronave pilotada remotamente sin considerar que para su operación la Entidad debía contar con un operador acreditado por el MTC. La entidad convocó un proceso de selección y en la segunda convocatoria con especificaciones técnicas mínimas modificadas, se otorgó la buena pro a la empresa SYSMAP PERÚ S.A.C por la suma de S/ 200,859 y un plazo de 15 días calendarios; cuya oferta no cumplía con las especificaciones requeridas tanto del dron como del curso de capacitación. Pese a ello, el 15 de noviembre de 2019 se suscribió contrato; pero el proveedor entregó incompleto el bien con un retraso de 14 días. Pese a ello, Geproda dio conformidad al bien y a la capacitación de uso; sin embargo, se evidenció que el dron tiene limitaciones en su vuelo lo que condicionó a que la aeronave permanezca internada en Patrimonio sin haber sido utilizada desde su adquisición. También se incumplió con la capacitación de procesamiento de imágenes y el capacitador no cumplía el perfil que presentó el proveedor en su oferta. El Informe de Contraloría se remitió al titular del Gobierno Regional de Moquegua y del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) recomendándole el deslinde de responsabilidades administrativas. Además, se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción el inicio de acciones legales penales contra los presuntos responsables. (FIN) NDP/JCB/MAO Más en Andina: La provincia ancashina de Casma experimenta una considerable reducción de casos de dengue en las últimas semanas. https://t.co/gCVkB0v6Xe pic.twitter.com/dqg7SPyvSp

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 26, 2022 Publicado: 26/7/2022 Noticias Relacionadas Poder Judicial destituye a cinco jueces de paz de diversas regiones Adjudican proyectos de transmisión eléctrica que mejora servicio a 3 regiones Fiestas Patrias: El 70% de turistas nacionales viajarán a otras regiones Cerca de S/ 70 millones invertirán en reconstruir 21 colegios en cuatro regiones norteñas Gobierno concluye ejecución de 20 obras de electrificación rural en 11 regiones Transfieren recursos a regiones para Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com