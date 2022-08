Moquegua: Contraloría advierte que falta de permisos provocaron paralización de obras

Entornointeligente.com /

El proyecto energético beneficiaría a 150,000 habitantes de Moquegua y aprovechará las aguas que discurren por el canal Pasto Grande en el sector Huaracane, incluyendo la instalación de tuberías de Torata a Tumilaca. Parte del financiamiento de la obra se obtuvo por préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) por US$ 70 millones. En 2019, se licitó la obra a un consorcio privado por la suma de S/ 218 millones 634,617. Según el Informe de Orientación de Oficio N° 004-2022-OCI/3905-SOO , la Contraloría advirtió que la entidad no habría cumplido con los permisos para que la empresa contratista construya la obra. Egesur debía contar con el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, acreditación de disponibilidad hídrica, autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, certificación ambiental, concesión definitiva de las centrales hidroeléctricas y línea de transmisión. El plazo para obtenerlo venció el 6 de enero de 2020 . Ante esta situación, la entidad y el contratista acordaron ampliar el contrato hasta el 6 de mayo de 2020 ; sin embargo, el 15 de marzo de dicho año inició la emergencia sanitaria por el covid-19. El informe de Contraloría señala que hasta dicha fecha Egesur no contaba con la totalidad de permisos necesarios para el inicio de la obra , lo que hacía prever un incumplimiento del contrato, independientemente de las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional. Estos hechos ocasionaron controversias entre la empresa contratista y Egesur , pues la ejecutora privada estimó que debido al impacto de la emergencia sanitaria, los costos de la obra se incrementarían en más del 60% respecto al monto del contrato. A la fecha, la inversión actualizada de la obra asciende a S/ 429 millones 457,538 . El informe del OCI señala que ante esta situación Egesur pudo aplicar la terminación del contrato y comunicar al contratista la imposibilidad de cumplirlo debido a fuerza mayor por el covid-19. Sin embargo, dicha entidad habría llevado a cabo un acto decisivo unilateral de suspensión de los efectos de contrato, por lo que el contratista interpuso una demanda internacional en la vía arbitral. Como consecuencia de lo advertido, el proyecto viene encareciéndose con el transcurso del tiempo, lo que afectaría el uso eficiente de recursos económicos obtenidos por Egesur y la viabilidad del proyecto por sobredimensionamiento económico. Asimismo, el informe de la Contraloría también consideró como situación adversa el incumplimiento de obras hídricas que fueron asumidos desde el año 2012 por el Gobierno Regional de Moquegua y el Proyecto Especial Regional de Pasto Grande, lo que ocasionó la carencia de disponibilidad hídrica que requería el expediente técnico para la construcción de las centrales hidroeléctricas. El Informe de Control fue comunicado al titular del directorio de Egesur . El documento está publicado en el portal de la contraloría y puede ser consultado por la ciudadanía en general en el siguiente enlace . (FIN) NDP/LZD También en Andina: ?? El distrito ancashino de San Marcos, en la provincia de Huari, adquirió cuatro modernas ambulancias tipo II para reforzar el nivel de respuesta y atención de emergencias, beneficiando a unos 10,000 pobladores. https://t.co/8XckvXBRzR pic.twitter.com/piTD54G3vP

