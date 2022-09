Entornointeligente.com /

«Moonage Daydream» en Cine Arte Alameda

Centro Arte Alameda – Sala CEINA, Arturo Prat 33, Metro Universidad de Chile. Martes 20 de septiembre – 18:30 horas. Entrada: $4.000 aquí . El documental musical sobre David Bowie, «Moonage Daydream» (2022), dirigida por Brett Morgen, es un viaje hermoso y alucinante dentro de la mente del compositor británico, como un montaje celebrativo que considera material de archivo, metraje de presentaciones en vivo, videoarte, pinturas experimentales y entrevistas.

El largometraje fue estrenado este año en Cannes y más que una biografía didáctica podría considerarse una inmersión de casi 140 minutos en un caleidoscópico universo de distintas facetas e identidades del artista, como Ziggy Stardust, su famoso alter ego del disco «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» (1972), el que lo hizo ser visto como un extraterrestre en la época, cuestionado por su vestimenta y su sexualidad.

