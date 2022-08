Moody’s. Perigo de estagflação é alto em Portugal e ameaça o rating do país

Entornointeligente.com /

O risco de estagflação – crise económica caracterizada por inflação alta permanente, desemprego a subir e recessão ou estagnação da atividade económica durante «vários anos» – é cada vez mais saliente em países como Portugal, Malta, Chipre, Eslovénia e Croácia comparativamente a outros da Europa, avisou a agência de ratings Moody’s, esta terça-feira.

Se esse perigo se materializar, isso será «negativo» para o rating soberano, avisa a agência que, recorde-se, foi a primeira a atirar a nota da dívida pública para um nível especulativo (ou «lixo»), ajudando a precipitar a bancarrota e o resgate da troika em 2011.

No novo estudo publicado esta terça, a Moody’s alerta que «um cenário de estagflação é negativo para as notas das dívidas soberanas e este é agora mais provável na União Europeia (UE)», sendo que as «exposições a este risco variam consoante os países».

Subscrever Entre os mais vulneráveis ou expostos e com piores «capacidades» políticas para enfrentar uma crise destas, aparecem, como referido, Portugal, Malta, Chipre, Eslovénia e Croácia.

Do lado oposto (menos expostos e politicamente mais capazes e avançados), estão países como Finlândia, Holanda, Dinamarca, Polónia e Irlanda, enumeram os avaliadores estrangeiros.

«A invasão da Ucrânia pela Rússia exacerbou as questões subjacentes relativas à procura e à oferta e empurrou a inflação para níveis nunca observados na UE desde meados da década de 1980», começam por aferir os analistas.

«Os soberanos [países] do sul da Europa parecem mais expostos a um cenário de estagflação, tendo em conta o crescimento económico mais fraco, maior exposição a uma inflação enraizada e capacidades políticas limitadas».

O que é estagflação?

Para a Moody’s, estagflação define-se como «um período de vários anos em que a inflação permanece substancialmente mais alta do que nas últimas décadas, enquanto o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) permanece substancialmente mais baixo, em zero ou próximo de zero».

Num cenário destes, é de esperar que o desemprego possa começar a subir e que os salários sofram uma pressão negativa já que haverá menos postos de trabalho disponíveis e mais procura de emprego por parte das pessoas, sobretudo os mais jovens que, normalmente, são os primeiros a sentir o embate do desemprego.

Sul em apuros novamente?

O sul da Europa «está mais exposto a um cenário de estagflação». «Malta (A2 negativo), Chipre (Ba1 estável), Portugal (Baa2 estável), Eslovénia (A3 estável) e Croácia (Baa2 estável) são os mais vulneráveis porque são mais suscetíveis a que os aumentos transitórios de preços se tornarem permanentes e têm capacidades políticas relativamente baixas», diz a mesma empresa de ratings.

«Embora Itália (Baa3 estável), França (Aa2 estável) e Espanha (Baa1 estável) sejam menos vulneráveis à inflação, os seus elevados níveis de endividamento agora elevados, a alta exposição a taxas de juro variáveis e os montantes consideráveis em pagamentos de capital e juros durante os próximos 12 meses aumentam os riscos», remata o estudo da Moody’s.

Como se chega a um rating?

No caso desta empresa de notação financeira, os valores ou as notas do crédito público traduzem-se em patamares de rating medidos numa escala de 21 níveis que vão de Aaa, o melhor, até C, o pior, havendo estados intermédios entre os referidos patamares ditados pelas perspetivas (oulooks), que podem ser negativas, estáveis ou negativas.

A agência diz que «a estagflação, que se refere a uma economia que está a experimentar uma inflação rápida e níveis estagnados de crescimento do PIB, é negativa em termos de crédito e teria implicações para os quatro fatores na nossa metodologia de notação soberana».

Os quatro fatores sob escrutínio são «força económica», «força institucional e governativa», «força orçamental» e «suscetibilidade a eventos de risco».

(atualizado 20h00)

Luís Reis Ribeiro é jornalista do Dinheiro Vivo

