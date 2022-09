Moody’s incluye a Santander y BBVA entre los ocho bancos mejor preparados para resistir una crisis

Entornointeligente.com /

Moody’s ha incluido a Santander y BBVA entre los ocho grandes bancos del mundo mejor preparados para resistir una crisis debido a su gran diversificación geográfica y de negocios. En un informe publicado hoy, la agencia calificadora destaca las posiciones «particularmente sólidas» de Bank of America, BBVA, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, Royal Bank of Canada, Santander y Société Générale debido a la citada diversificación y al «liderazgo en sus segmentos y países de operaciones».

Así, Moody’s considera que estos ocho bancos cuentan con una mayor capacidad para soportar condiciones «de mucho estrés» que sus competidores menos diversificados. En ese sentido, la agencia detalla que para este grupo de entidades las evaluaciones crediticias son hasta dos escalones superiores.

Por un lado, los analistas de Moody’s señalan que la diversificación de los negocios genera ganancias más estables para las entidades. «Una combinación de banca minorista, banca corporativa, operaciones de mercados de capital, gestión de activos y patrimonio y finanzas personales produce beneficios de diferente intensidad, lo que permite a los bancos asignar capital de forma flexible a los negocios de mayor rendimiento», destaca el informe.

En este aspecto, puntualiza que BBVA y Santander se benefician de una «sólida diversificación geográfica y posiciones de liderazgo» en regiones importantes, lo que respalda «los beneficios sostenidos en el tiempo», así como la generación interna de capital y la baja volatilidad de las ganancias.

Igualmente, Moody’s defiende que estos ocho bancos destacan por los ingresos antes de impuestos y antes de provisiones sobre activos ponderados por riesgo. Se trata de una ratio que los analistas de la agencia consideran útil para medir la salud, diversificación y escala de los bancos de una forma comparable. Así, Santander, Royal Bank of Canada, Morgan Stanley, BBVA y JP Morgan son los cinco bancos más destacados por haber generado retornos de volatilidad «extremadamente bajos» debido a sus negocios que abarcan varias regiones y países.

Por otro lado, Moody’s indica que la mayoría de los bancos con una gran diversificación comercial muestran una mayor resiliencia a la hora de generar ingresos. En particular, Bank of America, BBVA, BNP Paribas, Royal Bank of Canada y Societe Générale se benefician de mayores ingresos por comisiones procedentes de negocios que no están relacionados con el crédito, lo que «respalda aún más la estabilidad de las ganancias». Así, el informe explica que estas entidades, en un período de bajos tipos de interés, pueden compensar la presión sobre la generación de ingresos.

Además, muchos de esos ocho bancos también muestran un coste de riesgo menor gracias a que sus exposiciones crediticias que se distribuyen a nivel mundial o en varias regiones. De esta forma, la exposición crediticia en un país es «modesta» en relación con el capital total. Moody’s también explica que si los activos están menos concentrados en industrias o productos únicos, los índices de préstamos problemáticos de los bancos tienden a ser más bajos.

