Montenegro versus Moreira da Silva. Dois passistas: um a querer unir, o outro a procurar inovar

São literalmente da mesma geração, apenas um ano os separa e ambos são vistos como «passistas». Cresceram dentro do PSD, em responsabilidade e funções, no ​​​​​​​consulado de Pedro Passos Coelho, embora a formação e o percurso de ambos seja divergente. Luís Montenegro, 49 anos, e Jorge Moreira da Silva, 50 anos, vão enfrentar-se nas diretas da sucessão de Rui Rio, marcadas para 28 de maio.

Jorge Moreira da Silva revela hoje ao militantes o seu projeto para o partido, no anúncio oficial da sua candidatura, em Lisboa, no parque florestal de Monsanto. No comunicado em que assumiu que ia à luta, disse fazê-lo «por sentido de responsabilidade». Fez apelo às circunstâncias difíceis que tanto Portugal como o PSD enfrentam e disse estar «animado pela firme convicção de que sou portador de um projeto capaz de renovar o PSD, libertar o potencial de crescimento sustentável em Portugal e assegurar que os portugueses reconquistam o seu pleno direito ao futuro.»

Em setembro do ano passado, e depois de ter criticado a liderança de Rio e qualquer possibilidade de entendimento com o Chega, Moreira da Silva aproveitou o lançamento do seu livro Direito ao futuro – por um mundo mais justo, mais verde e mais seguro – , em que reuniu muitos dos notáveis do PSD, para defender que se deve discutir «menos partidarite e mais políticas públicas».

«Nós tendemos a falar de liderança personalizando a coisa, de uma vez por todas em Portugal convém discutir o que faz de alguém um bom líder», defendeu na altura, o que deverá hoje repetir. «Um líder servidor mede o seu êxito pelo impacto que as suas medidas e decisões tem na vida dos outros», argumentou. E foi consequente na passada sexta-feira no anúncio que iria ser candidato. Revelou ter pedido demissão do cargo de diretor da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE para se candidatar à liderança e apresentou os resultados do seu trabalho naquela instituição. «Quando iniciei funções em 2016, o volume anual de ajuda pública ao desenvolvimento, concedido pelos 30 principais doadores internacionais aos países mais pobres, situava-se em 145 mil milhões de dólares; saio da OCDE com o valor mais alto de sempre (desde o inicio da monitorização em 1960), superando 179 mil milhões de dólares.»

Esta ideia de tarefa assumida, tarefa cumprida e com êxito será certamente bandeira da sua candidatura à liderança do PSD. Tal como a ideia de que sempre faltou ímpeto reformista ao governo socialista e que colocou Portugal no ranking dos países mais pobres da UE.

«Portugal precisa de uma oposição implacável com os desvios do Governo. Uma oposição pronta para governar a qualquer momento (…) Não nos assustam maiorias absolutas nem mandatos longos.»

Luís Montenegro, o primeiro a avançar para a corrida à liderança, também chamou a si a responsabilidade de um combate sem tréguas ao governo de António Costa. «O socialismo está a nivelar a sociedade por baixo. As desigualdades aumentaram. O socialismo trouxe pobreza, dívida, imposto, clientelismo e um Estado social frágil e abandonado», disse na apresentação da sua candidatura e acrescentou: «O PS e o primeiro-ministro têm uma visão paliativa da governação, em que atiram dinheiro para os problemas sem os resolver».

Montenegro – que já anda em contactos com militantes, mas só no sábado arrancará oficialmente em Santa Maria da Feira para a campanha interna – , também se deteve sobre a vida do partido, ao qual prometeu «unir» e «fazer pontes», sem receio de quatro anos de maioria absoluta: «Não nos assustam maiorias absolutas nem mandatos longos». Hoje é dia de perceber onde se tocarão os discursos de Montenegro e de Moreira da Silva.

O advogado «Somos amigos», garantiu Luís Montenegro quando confrontado com o novo opositor. O percurso político de ambos também se cruzou sobretudo durante a liderança de Pedro Passos Coelho, quando Montenegro era líder parlamentar e Moreira da Silva vice-presidente do PSD e ministro do Ambiente.

Mas se olharmos para os respetivos currículos vemos que os percursos e formação são muito diversos.

Luís Montenegro, advogado, atualmente a trabalhar no setor privado, foi autarca. Primeiro membro da Assembleia Municipal e vereador da Câmara de Espinho. Foi eleito deputado nas legislativas de 2002, onde teve mandato até 2019. Entre 2011 e 2017 foi o escolhido para liderar a bancada social-democrata, onde ganhou forte protagonismo.

No PSD desenhou um caminho de confronto com Rui Rio, a ponto de ainda em 2019 ter desafiado a liderança e obrigado o então presidente do partido a apresentar ao Conselho Nacional do PSD uma moção de confiança na direção (que ganhou). No ano seguinte, Montenegro enfrentou mesmo Rio (e Miguel Pinto Luz) em diretas, embora tenha perdido essa batalha. Remeteu-se aos bastidores e esperou pela oportunidade certa para reaparecer.

O engenheiro Jorge Moreira da Silva, engenheiro eletrotécnico, foi líder da JSD entre 1995 e 1998. No ano seguinte, concorreu nas listas do PSD ao Parlamento Europeu, onde foi eurodeputado até 2003 (destacou-se com os relatórios sobre as alterações climáticas), altura em que Durão Barroso o chamou para a secretaria de Estado da Ciência e Ensino Superior.

Já nas legislativas de 2005, que deram a maioria absoluta a José Sócrates, foi eleito deputado, mas o então Presidente da República Cavaco Silva convidou-o para ser consultor para a Ciência, Ambiente e Energia. Três anos depois, abandonou esse cargo para assumir outro no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Em 2011 fundou um think-thank – Plataforma para o Crescimento Sustentável e foi escolhido por Passos para a direção do partido.

Em 2013 assume a pasta do Ambiente no executivo de coligação PSD/CDS e é reconduzido no governo saído das legislativas de 2015, cujo programa acabou chumbado no Parlamento e caiu. Em 2016 é nomeado diretor-geral de Desenvolvimento e Cooperação da OCDE, o que o leva a abandonar a vice-presidência do PSD. O seu nome foi falado várias vezes como potencial candidato à liderança, mas nunca se imiscuiu nas guerras internas.

Quatro corridas à liderança A primeira vitória de Rui Rio

Depois de vencer as legislativas de 2015 e de não ter conseguido um governo com apoio parlamentar, Passos Coelho passou a ser o líder da oposição… até 2017, altura em que o PSD foi derrotado em toda a linha nas autárquicas desse ano. É então que Rui Rio aparece pela primeira vez na corrida à liderança do PSD, candidatando-se às diretas marcadas para 2018. O adversário foi um velho conhecido: Pedro Santana Lopes, que tinha liderado os destinos dos sociais-democratas entre junho de 2004 e abril de 2005. Nas primeiras diretas que disputou, Rui Rio venceu em 13 das 23 estruturas do PSD. Com os resultados conhecidos, Pedro Santana Lopes considerou que partira em desvantagem para a corrida, uma vez que «a outra candidatura começou uns bons meses antes, ou um ano antes» e até citou Mário Soares, ainda que sem o identificar: «Só é derrotado quem desiste de lutar». Por sua vez, Rui Rio afirmou que o partido não foi criado para ser «um clube de amigos» e considerava que «seria a alternativa capaz de dar a Portugal uma governação mais firme e corajosa».

Rui Rio ganha outra vez

Após as eleições de 2019, vencidas pelo PS, o PSD volta a convocar eleições diretas para janeiro do ano seguinte, desta vez com três candidatos: Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz. Desta feita, Rio volta a ganhar, mas teve que ir a uma segunda volta com Montenegro. Isto porque a candidatura de Miguel Pinto Luz acabou mesmo por condicionar a primeira volta das eleições internas. A campanha para esta ronda eleitoral dentro do PSD ficou marcada, sobretudo, pelas diferenças dos três candidatos, nomeadamente no que toca à postura enquanto maior partido da oposição. Montenegro foi sempre o candidato que mais defendeu uma oposição forte ao PS; Pinto Luz convergia – «apenas o PSD poderá liderar a alternativa não-socialista para Portugal», disse; e, como defendeu sempre, Rui Rio era a favor de entendimentos com o governo sempre que estivessem em causa reformas necessárias. No final, Rui Rio acabou por ganhar as eleições com quase 53% dos votos, com Luís Montegro a ficar em segundo, com 47%. Na primeira volta, Miguel Pinto Luz tinha conseguido 9,8% dos votos.

Rangel sai da sombra para se opor

Em pouco mais de um ano, o PSD voltou novamente a ter eleições diretas. Após algum debate interno sobre quais as datas para as eleições, os militantes do partido foram chamados a votar a 27 de novembro do ano passado, numa altura em que o panorama político se preparava para as legislativas de 30 de janeiro. Desta feita, foi o eurodeputado social-democrata Paulo Rangel a saltar ao caminho de Rui Rio. E as divergências começaram a ficar patentes logo na rampa de lançamento das diretas, com ambos os candidatos a não se entenderem quanto à data do congresso eletivo, cuja data fixada acabou por ser aquela defendida por Paulo Rangel. Ideologicamente, as perspetivas também diferiam. Rio nunca escondeu a sua postura mais centrista, com portas abertas ao diálogo com o PS, algo com que Rangel não concordava. Para o eurodeputado, o PSD devia definir linhas vermelhas quanto ao PS: nada de aproximações, com uma postura marcadamente contra. Tal como nas diretas anteriores, Rui Rio acabou por ser o candidato mais votado pelos militantes sociais-democratas, mantendo-se assim na liderança do PSD.

Primeiras diretas para o pós-Rio

Foi logo na noite eleitoral que ditou a maioria absoluta do PS que Rui Rio admitiu sair do partido que lidera desde 2018. Depois de ter estado, enquanto candidato, em três rondas de diretas, a recandidatura não foi posta em cima da mesa. «Com maioria absoluta do PS, não estou a ver como é que posso ser útil», disse na noite de 30 de janeiro. Assim, avizinham-se mais umas diretas para o PSD. E desta vez sem a presença de Rio no horizonte, mas com o regresso de dois homens fortes do tempo de Passos Coelho. Luís Montenegro, novamente candidato, e Jorge Moreira da Silva, ex-ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, que se candidata pela primeira vez a umas diretas, depois de ter estado na OCDE – de onde se demitiu para poder ser candidato à liderança do partido. As primeiras diretas do pós-Rio estão marcadas para o próximo dia 28 de maio. Certo é que, após as eleições, o PSD não terá o seu líder sentado na bancada parlamentar, porque nenhum dos dois candidatos foi eleito deputado. Quanto a Rui Rio ainda não se sabe se cumprirá ou não o mandato de deputado.

