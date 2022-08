Montenegro: PS está mais próximo da União Nacional do que PSD do Neoliberalismo

Entornointeligente.com /

O líder nacional dos sociais-democratas disse esta quarta-feira, depois de o secretário-geral adjunto do PS o ter apelidado de «orgulhosamente liberal», que o PS está mais próximo da estrutura fascista União Nacional do que o PSD do neoliberalismo.

A reação de Luís Montenegro surgiu depois de João Torres o ter criticado por defender que o primeiro-ministro António Costa foi «demasiado longe» ao sujeitar à aprovação prévia do secretário de Estado do Ambiente e Energia o pagamento de quaisquer faturas emitidas pela fornecedora elétrica Endesa a entidades do Estado.

Para o presidente do PSD, ao classificá-lo de «liberal» e acusá-lo de se preocupar mais com os interesses da Endesa do que com os dos consumidores, o PS quis apenas criar «um papão», acabando por «infantilizar o debate político» com uma retórica destinada a «desviar a atenção do essencial».

Subscrever «Em bom rigor, o PS, com as atitudes que tem tido e com o despacho absolutamente insólito do primeiro-ministro, está muito mais próximo da União Nacional do que o PSD hipoteticamente estaria do neoliberalismo», afirma Montenegro.

Para explicar esse raciocínio, o presidente do principal partido da Oposição acrescenta: «O PS e o primeiro-ministro querem mandar em tudo, querem subverter o normal funcionamento do mercado e eu estou preocupado com os efeitos que isso tem para as pessoas — com os efeitos que a desregulação e a falta de esclarecimento no setor da energia tem ao penalizar as famílias e empresas».

Notando que o Governo está a cobrar «muito mais receita fiscal» do que previa o Orçamento de Estado, Montenegro insiste que situações como as relativas ao caso Endesa são uma forma de António Costa «distrair os portugueses com uma situação acessória e lateral, desviando a atenção» daquilo que deveria ser prioritário.

«Em vez de andarem com esses papões e jogos de retórica, PS e Governo faziam bem em implementar medidas que ajudassem as pessoas, as pequenas e médias empresas, e as instituições sociais a enfrentar preços de energia que estão galopantemente a crescer a cada dia que passa», conclui.

