Montenegro: «É imoral» o governo «meter o dinheiro das pessoas nos cofres do Estado»

Entornointeligente.com /

O líder do PSD, Luís Montenegro, disse este domingo que o Governo socialista liderado por António Costa está a «arrecadar mais receita» através dos impostos e considerou imoral que o executivo «meta dinheiro no bolso» em época de crise.

Relacionados psd. Montenegro no Chão da Lagoa já criticou Governo e dançou bailinho com Albuquerque

«É imoral quando as pessoas não têm dinheiro para pagar aquilo que é básico e o Governo esteja a meter o dinheiro das pessoas no bolso e nos cofres do Estado», afirmou, realçando que em Portugal «nunca se pagaram tantos impostos como agora».

Luís Montenegro falava no comício da Festa do PSD/Madeira, que neste dia decorre na Herdade do Chão da Lagoa, nas montanhas sobranceiras ao Funchal, e que conta com a presença de milhares de pessoas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «Impostos máximos e serviços mínimos», criticou o líder social-democrata, reforçando: «Na altura em que os portugueses, as famílias, as empresas dão mais recursos ao Estado, para o Estado cuidar da vida das pessoas, recebem em troca os piores serviços públicos desde que há democracia em Portugal.»

O presidente do PSD subiu ao palco com os militantes e simpatizantes a gritar repetidamente: «Nós só queremos o Luís em São Bento», ao que, depois, respondeu: «O Luís só para em São Bento».

«Eu preciso do vosso apoio, porque preciso do vosso estímulo para ser o próximo primeiro-ministro de Portugal. E não é por minha causa, é por causa dos portugueses», declarou.

O PSD é governo na Região Autónoma da Madeira desde 1976, tendo liderado com maioria absoluta até 2019, ano em que estabeleceu uma coligação com o CDS-PP.

Montenegro disse que o país «está mal» e «cada vez mais pobre», porque o socialismo traz «pobreza e dificuldades», e referiu que, nos últimos 27 anos, o PS governou 20, incluindo os últimos sete, que considera ser o período mais crítico.

«Sete anos de António Costa e o que é que nós temos?», questionou, para logo dar a responda: «Um país mais pobre, um país com as pessoas a amontoarem-se à porta dos hospitais, com escolas com alunos que chegam ao fim do ano sem terem professores em algumas disciplinas, com a nossa economia a ser ultrapassada por todas as economias europeias.»

E concluiu: «Isto tem um responsável e esse responsável chama-se António Costa e o Partido Socialista.»

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro (C) acompanhado por Miguel Albuquerque, presidente do PSD Madeira esta manhã na festa do PSD Madeira, no Chão da Lagoa, durante a habitual visita às barracas de «comes e bebes» no Funchal,

© HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

O líder social-democrata disse que «não vale a pena atirar areia para os olhos das pessoas» face à situação do país e apelou à mobilização dos militantes para «construir com paciência um Governo laranja para Portugal» e para dar ao PS uma «temporada muito grande na oposição».

«Vamos juntar-nos, vamos unirmo-nos, vamos estar junto do povo, vamos falar daquilo que interessa às pessoas, vamos dizer ao Governo que está a ganhar dinheiro com o aumento dos preços em Portugal e não está a saber estar ao lado daqueles que não têm dinheiro para pagar as contas no final do mês», afirmou, acrescentando: «Vamos dizer que hoje a alimentação está mais cara, hoje a energia está mais cara, hoje o gás está mais caro, hoje os combustíveis estão mais caros, mas o Governo está a arrecadar mais receita.»

Luís Montenegro sublinhou a importância do PSD/Madeira neste projeto e prometeu apoio da estrutura nacional no aprofundamento do sistema autonómico, nomeadamente através da revisão da Lei das Finanças Regionais e reforço do Centro Internacional de Negócios.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com