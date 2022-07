Monte Verde, MG, deve receber 200 mil turistas durante férias de inverno

Entornointeligente.com /

10/07/2022 07h30 Atualizado 10/07/2022

1 de 3 Avenida Monte Verde; Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG) — Foto: Tom Araújo Avenida Monte Verde; Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG) — Foto: Tom Araújo

Destino preferido para casais e famílias, Monte Verde deve receber 200 mil pessoas durante as férias de inverno . O clima, a tranquilidade, a natureza e a gastronomia são alguns dos fatores que tornam o local um dos mais escolhidos pelos turistas na região. O distrito de Camanducaia , no Sul de Minas, já possui hotéis com 100% de lotação para os finais de semana de julho .

Para toda a temporada de inverno, a estimativa da Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (Move) é de que 600 mil pessoas visitem o distrito, movimentando R$ 200 milhões na economia local durante o período .

Lotação máxima

Estas serão as primeiras férias de julho e, consequentemente, com toda a temporada de inverno sem medidas restritivas obrigatórias contra a Covid-19 no distrito. O Secretário de Turismo de Camanducaia, Bruno Rosa, ressaltou a lotação dos hotéis do distrito no mês de julho, com 100% durante os finais de semana e mais de 50% nos dias de semana .

«Agora, na alta temporada, já estamos bem movimentados e lotação de quase 100% em todos os finais de semana. Durante a semana também há uma lotação bem interessante de 60%. Os hotéis e os restaurantes estão trabalhando para ter uma boa retomada do turismo que sofreu tanto no turismo nesses últimos dois anos», comentou.

2 de 3 Avenida Monte Verde, Monte Verde, Camanducaia (MG) — Foto: Tom Araújo Avenida Monte Verde, Monte Verde, Camanducaia (MG) — Foto: Tom Araújo

«Monte Verde atrai todo tipo de turistas, tem muita gente que vem para cá, seja família, seja casal para ter um descanso de romance ou de aventura. Estamos sempre preparados. A iniciativa privada faz um trabalho incrível para receber os turistas na alta temporada e em todo ano», falou o secretário.

Com relação à Covid-19, o secretário pontuou que a vigilância sanitária do município está atenta à proliferação do vírus .

«São as primeiras férias pós-pandemia, mas ainda estamos acompanhando uma crescente dos números, então, todo cuidado é pouco. A vigilância sanitária está atenta. O distrito não exige o uso de máscaras em todos os ambientes, mas a gente percebe que muita gente tem usado a proteção e segue as medidas protetivas», disse.

3 de 3 Praça do Carvalho, Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG) — Foto: Tom Araújo Praça do Carvalho, Monte Verde, distrito de Camanducaia (MG) — Foto: Tom Araújo

Turismo e pandemia

Em junho de 2020, após os primeiros fechamentos de cidades ocorridos no Sul de Minas, o distrito criou e implantou um sistema de controle para receber os visitantes . O modelo deu certo durante a temporada de inverno e serviu de inspiração por outras cidades turísticas, como Campos do Jordão (SP) e Ilha Bela (SP).

O modelo seguiu em vigor e foi utilizado para controlar a entrada dos turistas também durante a temporada de inverno do ano passado.

Agora, para 2022, o distrito terá as primeiras férias sem as medidas restritivas utilizadas durante os primeiros anos da pandemia.

