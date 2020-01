Monte Grande a cinco meses

Entornointeligente.com /

Los reiterados compromisos del presidente Danilo Medina y el director del INDRHI con los hombres y mujeres de la región suroeste fueron insistentes este año que terminó. En ocasiones vimos acelerar los trabajos y se elevó nuestra fe de que se cumplirá la promesa de concluir el proyecto Monte Grande”.

El presidente reiteró en dos oportunidades y el director del INDRHI en seis que para el mes de mayo el proyecto Monte Grande será inaugurado. En el presupuesto de este año se consignaron RD$5,829.7 millones. Algunos creen que no serán suficientes. Preocupado por esos cuestionamientos me acerqué a quienes manejan los recursos y me aseguraron que “no habrá problemas, los recursos están”.

Mañana es Día de los Santos Reyes. Pertenezco a una generación que creció creyendo en que los humildes juguetes que recibía lo traían ellos. Hoy, soy consciente de que no era así. Por eso sé que, los millones que se necesitan para terminar el Metro del Sur, los controla el gobierno que encabeza Danilo Medina y él ha dicho que no se irá sin entregar esa obra. Creo en su palabra y llevo este mensaje de aliento y confianza a los hombres y mujeres del sur que se me han acercado preocupados por lo que estiman va muy lento el levantamiento del proyecto.

Sigo confiando en que Monte Grande será una realidad este año. Vi que hay atraso en el reasentamiento de los campesinos, el proyecto de vivienda, los túneles de la presa y los centros educativos. Algunos de los ingenieros y hasta dirigentes campesinos están confiados en que este año aumenten las labores. Me uno a su confianza. Reitero mi confianza en la palabra del presidente. El suroeste tendrá este año su gran metro: MONTE GRANDE.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

