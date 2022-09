Montaño ve «intereses» tras denuncia contra la ABC y no destituirá a Nina

Entornointeligente.com /

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, manifestó que detrás de las denuncias de corrupción contra la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), las cuales fueron realizadas por un diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y reiteradas por el expresidente Evo Morales, existen «varios intereses» que él destapará. El Ministro aseguró que, ante los pedidos de destitución del presidente de la ABC, Henry Nina, él no se adelantará y esperará el desarrollo de las investigaciones. «Acusen con la verdad, y no con mentiras, eso ya da muchas sospechas, porque obviamente aquí se juegan varios intereses, y voy a destapar también uno por uno todos estos intereses y obviamente vamos a mostrar a la sociedad», indicó. Cuando fue consultado sobre a qué intereses hace referencia, respondió: «Estoy analizando, porque en estos pocos días se ha develado varias mentiras. Entonces, ¿cuál será el propósito? ¿No querrán que esta construcción se termine? Definitivamente es el precio más bajo que se ha adjudicado». Producto de la supuesta coima de 18 millones de bolivianos que se entregó a funcionarios de la ABC, legisladores de oficialismo y oposición sugirieron la destitución del presidente de esta institución, Henry Nina, quien ya manifestó que dejará su puesto y se defenderá ante la justicia frente las acusaciones. Montaño respaldó esta decisión al responder que, por ahora, no destituirá a Nina de su cargo, mientras avancen las investigaciones y se devele la verdad de lo ocurrido. «No me voy a adelantar a tomar ninguna acción porque veo mentiras». Posteriormente, el Ministro acotó que se estarían creando «cortinas de humo» para proteger otro caso de corrupción destapado en la Gobernación de Santa Cruz en la compra de insumos y equipos para la pandemia, donde se investiga una coima de hasta 50 mil bolivianos. «Sospecho que hay cortinas de humo para proteger a esta gobernación».

Avance de la obra La construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, en Chuquisaca, que cuesta aproximadamente 456 millones de bolivianos, tiene un avance superior al 13 por ciento, afirmó Montaño. El pasado lunes, el presidente de la ABC, Henry Nina, aseguró que no paralizará la construcción de la obra que es clave para llegar al bicentenario de Bolivia en 2025. Al igual que el ministro Montaño, Nina manifestó que las denuncias y dichos de un testigo anónimo, del diputado del MAS Héctor Arce y del expresidente Evo Morales son falsas y están basadas en «mentiras» que deben ser comprobadas.

La doble vía Sucre-Yamparáez cuesta Bs 456 millones y tiene más de un 13% de avance en su construcción.

DENUNCIANTE

Diputado Arce denuncia amenazas El diputado del MAS Héctor Arce, quien denunció corrupción en el contrato para la doble vía Sucre-Yamparáez, manifestó que en los últimos días recibió amenazas más frecuentes y con mayor dureza, tanto contra él como contra su familia.

«Denuncian a mi familia, a mi persona. Llamadas privadas, frecuentes, mensajes de texto y demás. No me van a amedrentar. Siempre he recibido denuncias, pero ahora es con mayor frecuencia y con mayor dureza de amedrentamiento», dijo Arce. Añadió que las declaraciones del presidente de la ABC, Henry Nina, en sentido de que asumirá acciones legales contra sus denunciantes, no le preocupan y seguirá haciendo su trabajo.

