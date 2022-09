Entornointeligente.com /

Montador de palco pega tênis avaliado em R$ 4 mil no show de Whindersson: 'Vou usar no baile na Cidade de Deus' Humorista mostrou faceta rapper, batizada de Lil Whind, no Palco Supernova do Rock in Rio, neste domingo (4), e distribuiu pares de tênis. Por g1

04/09/2022 20h15 Atualizado 04/09/2022

1 de 2 Romário Pereira pegou um dos tênis jogados por Whindersson Nunes no show do Rock in Rio 2022 — Foto: Braulio Lorentz/g1 Romário Pereira pegou um dos tênis jogados por Whindersson Nunes no show do Rock in Rio 2022 — Foto: Braulio Lorentz/g1

Romário Pereira, 28 anos, montador e segurança de palco, conseguiu pegar um dos tênis jogados por Whindersson Nunes durante show do comediante (e agora rapper) no Rock in Rio 2022 neste domingo (4), enquanto trabalhava no festival.

AO VIVO: Assista aos shows e acompanhe a cobertura em tempo real

«Vou usar no baile que vai lá cidade de deus. Vou comprar um traje pra combinar», disse ao g1 , ainda durante o show.

Ele não sabia ainda o valor do tênis, mas o calçado custa cerca de R$ 4 mil. «Mas eu não vendo por nada. É uma lembrança que eu vou levar daqui.»

2 de 2 Whindersson Nunca canta no Rock in Rio 2022 — Foto: Braulio Lorentz/g1 Whindersson Nunca canta no Rock in Rio 2022 — Foto: Braulio Lorentz/g1

Em seu show, Whindersson Nunes apresentou sua versão rapper, Lil Whind para uma plateia curiosa que não conhecia muito as músicas, com exceção dos que estavam perto do Palco Supernova.

O youtuber e humorista começou o show com uma rima pedindo desculpa a Justin Bieber, atração principal deste domingo (4), dizendo que cresceu no meio do gado e agora chegou ao festival.

Com vocais super modificados, Whindersson cantou músicas que misturam outros estilos ao trap, o subgênero mais ouvido do hip hop, com batidas graves, arranjo arrastado e letras sobre qualquer assunto que vier na cabeça.

Entre um trap e outro, Whin distribuiu vários tênis. «Até o fim do show vai ter mais 'Jordan', mas tem que cantar direito, cantar alto», avisou, citando uma cobiçada linha de calçados. Todos estavam autografados pelo humorista. «Eu sei que vocês gostam de coisas de graça.»

LINK ORIGINAL: G1 Globo

