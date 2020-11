Monseñor Mario Moronta advierte de «islamización» a partir del 2021

Foto: Archivo En una extenso escrito, el Obispo de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, volvió a alertar que se avecinan tiempos más oscuros para la República ante la imposición del estado Comunal y el proceso de «islamización» a partir del 2021.

«Con la nueva Asamblea Nacional que, nos guste o no, legítima o no (no para ellos) se impondrá en el 2021 el inicio del nuevo Estado: el «comunal», con la desaparición definitiva de todo lo que huela a «cuarta república» y al pasado. Comienza la nueva etapa, la consolidación de la revolución, sin necesidad de mucho esfuerzo. Tal como lo había adelantado Chávez», dijo Moronta.

Asegura Monseñor que el proyecto que van poner en práctica eliminará la Asamblea Nacional, los municipios, concejos municipales y cualquier tipo de organización social que aparezca en el ordenamiento jurídico venezolano. «Hasta se cambiarán algunos nombres, por ejemplo el de «parroquia» cuyo origen es eclesiástico».

Así mismo, denunció que la excesiva presencia de iraníes en Venezuela, llevaría al país hacia un proceso de «islamización» lo que puede generar mayores consecuencias en el futuro. «Hace 10 años se calculaba en 12 mil iraníes operando en el país en áreas específicas.

Monseñor Mario Morontaexpone que a los iraníes poco les interesa los recursos venezolanos, porque su mayor interés es establecer una base estratégica de carácter geopolítico. «Venezuela se convierte de forma «pacífica» en un partner de Irán, lograron sin mucho esfuerzo un espacio de penetración en un lugar privilegiado de América Latina».

