Monsalve dice que vínculos de la CAM en Argentina «son conocidos»: «El crimen organizado no tiene fronteras»

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó este martes que los vínculos de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en Argentina «son conocidos» y que «el crimen organizado no tiene fronteras regionales».

Esto luego de que hace unos días, la ex ministra de Seguridad argentina y presidenta del partido opositor Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, señalara que al menos cinco miembros de la CAM participaron de un atentado incendiario en el país trasandino.

El hecho se registró específicamente en Villa Mascardi, a 30 kilómetros de Bariloche, cuando los sujetos le dispararon y posteriormente quemaron una caseta de la Gendarmería Nacional Argentina. «Testigos me indican que fueron identificados cinco miembros de la CAM en Mascardi, estarían ocultos en la toma», expresó a medios trasandinos Bullrich.

Al respecto, Monsalve indicó que «el crimen organizado no tiene fronteras regionales y fuera del país no tiene fronteras nacionales», agregando que «en el caso que usted plantea la verdad es que la información no es nueva».

De este modo, explicó que «desde hace mucho tiempo que se saben los vínculos en materia de este tipo de organizaciones y los vínculos que puede tener la Coordinadora Arauco Malleco con actores que están en el territorio argentino, en particular algunos que están en Chile, que han cometido delito en Chile y que han cruzado la frontera, por tanto, es un vínculo completamente conocido».

