Monsalve dice que no hay «amenaza real» del Tren de Aragua y desliza críticas a anterior Gobierno por ingreso del líder de banda

De visita en la Región de Arica, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que no hay «amenaza real» del Tren de Aragua.ua en la zona.

«No hay evidencia de una amenaza real como la que se ha dado a conocer. Las alertas son muy importantes porque nos permiten anticipar amenazas. Pero una amenaza real ni la inteligencia de Carabineros de Chile, ni de la PDI tienen elementos para dar cuenta de que hay un amenaza real. Es una alerta», sostuvo.

Asimismo, comentó que mañana la ministra Izkia Siches visitará la región de Antofagasta y Colchane. «Seguramente van a haber medidas en materia de seguridad fronteriza que puede ser otras herramientas distintas al estado de excepción, pero que van orientadas a tener mejor seguridad en la frontera».

Al ex diputado se le consultó por la información de que el líder del Tren de Aragua, denominado «Estrella», había ingresado a Chile hace tres años.

«Antecedente es verídico. Nos referimos al principal líder del Tren de Aragua, que ya está preso, y que efectivamente ingresó con visa de turista y posteriormente el 29 de junio del 2019 se le entregó una visa temporaria».

Sobre esto, deslizó críticas al anterior Gobierno. «No lo hago para menoscabar a ningún Gobierno. También lo hago para que nadie dé clases de cómo se hacen las cosas. Muchos dan clases de cómo se hacen las cosas, pero cuando les tocó hacerlas tampoco pueden demostrar éxitos contundentes en esta materia. Lo hago simplemente porque para problemas complejos se requiere primero una cierta cuota de humildad para reconocer que el Estado en su conjunto tiene debilidades y que por lo tanto aquí nadie puede levantar la varita mágica que tiene la solución, la solución requiere de todos».

En la ocasión Monsalve también aseguró que no tienen «reparos» de «intervenir aquellos territorios donde el Estado no está».

Con esto, indicó que «no puede haber espacios ni en esta región ni en ninguna región en los cuales el Estado no pueda entrar para presentarles servicios a las personas que ahí están, no puede haber ningún territorio en que el control lo terminen tomando delincuentes y organizaciones delictuales, no estamos disponibles a eso, ni en la región de Arica ni en ninguna parte de Chile».

«En los territorios de esta región donde se considera que el Estado no está, decirles que el Estado va a estar. Por lo tanto, no tenemos ningún reparo, así como se ha hecho en otras regiones o como se hizo en el Barrio Meiggs, de intervenir aquellos territorios donde el Estado no está y el control lo ha tomado finalmente la actividad delictual . La herramienta para hacer esa intervención la podremos anunciar no hoy, sino una vez que hayamos hecho un análisis de los recursos que se requieren para esa intervención». sostuvo.

Así precisó que «es evidente que, por ejemplo, que Cerro Chuño no está el Estado presente y que situaciones de esta naturaleza no se pueden prolongar en el tiempo y que necesariamente allí el Estado tiene que tomar decisiones para retomar el control básico de que alguien pueda caminar por la calle tranquilo, que no sea presionado, extorsionado ni que se atreva a entrar al territorio, porque puede ser víctima de un delito».

«Cuando me refiero a retomar el control o intervenir me refiero a que el Estado tenga una presencia, que el Estado no va a permitir que la actividad delictual no se apodere de ningún territorio del país», acotó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

