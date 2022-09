Monsalve aclara polémica por tripulantes iraníes que viajaron en aerolínea venezolana: «Nunca bajaron del avión»

Entornointeligente.com /

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve se refirió a la polémica por el vuelo con 10 tripulantes iraníes que habrían ingresado a Chile, a través de la aerolínea venezolana Conviasa. En esa línea, la autoridad aseguró que los ciudadanos «nunca bajaron del avión» , razón por la que no se les habría realizado los controles respectivos.

«Respecto a los pasajeros que descendieron e ingresaron a Chile, todos tuvieron control migratorio por parte de la Policía de Investigaciones. Los datos de cada uno de ellos, de manera reservada, se enviaron a la Comisión Investigadora y todo el equipaje que ingresó a Chile por ese avión pasó por los controles del Servicio Nacional de Aduanas», sostuvo el encargado de seguridad.

La polémica inició el pasado 31 de agosto, luego de que la PDI remitiera a la Comisión Investigadora de Crimen Organizado de la Cámara de Diputado los antecedentes respecto a la existencia de 10 tripulantes de origen iraní en los vuelos de la aerolínea venezolana Conviasa, que ingresaron al país desde el 16 de marzo de este año.

Frente a ello, Monsalve aclaró este viernes que «la tripulación no descendió del avión, por lo tanto, la Policía de Investigaciones ha entregado información de que en la tripulación habrían ciudadanos de nacionalidad iraní, p ero esos ciudadanos nunca bajaron del avión, y al no viajar del avión –y esto no es un caso en particular, siempre ocurre así- evidentemente no tienen control, porque no pisan suelo chileno y eso es lo que ocurrió en este caso».

Cabe recodar que la Cámara de Diputados busca esclarecer los viajes de un avión venezolano-iraní, que habría aterrizado en Chile al menos 13 veces este año . Sobre aquello, Monsalve fue enfático en señalar que «Conviasa es una aerolínea venezolana que cumplía con todas las normas. Con todas las normas administrativas, jurídicas, técnicas para realizar vuelos a Chile. Tenía autorizado realizar 12 vuelos durante el transcurso del año».

Respecto al último informe entregado por la PDI a la comisión de la Cámara, el encargado de seguridad aseveró que el «Gobierno ha tenido toda la disposición de entregar toda información que ha requerido el parlamento, porque somos respetuosos de la labor fiscalizadora de un poder independiente del Estado. Toda la información que se nos ha pedido, he recurrido personalmente a entregarla. Aquella que se ha requerido de enviar por escrito, se la he enviado por escrito a las comisiones investigadoras».

