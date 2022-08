Monsalve aborda críticas oficialistas por «voltereta» en Los Ríos: «No me gusta el lenguaje confrontacional»

Entornointeligente.com /

Luego que algunos parlamentarios oficialistas señalaran que el Gobierno tuvo una «voltereta» tras decidir finalmente no decretar estado de excepción en la Región de Los Ríos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó las críticas y defendió que la medida de seguridad no se justificada en la zona.

«No me gustan esas palabras porque yo fui parlamentario 16 años, conozco muy bien cuál es la función parlamentaria. Los parlamentarios representan la voluntad popular de su región, defienden los derechos de su región. No me gusta el lenguaje confrontacional, y quiero decir que las opiniones evolucionan, yo estuve en Los Ríos sentado con varias autoridades y parlamentarios, y la opinión mayoritaria era tener una etapa de aumento de las condiciones de seguridad sin estado de excepción» , respondió la autoridad ante las críticas.

En conversación con Radio Pauta, el subsecretario además defendió el trabajo realizado por la ministra del Interior, Izkia Siches, señalando que el Ejecutivo siempre fue claro en informar que la medida se evaluaría este jueves, ante el análisis de los últimos antecedentes sobre la violencia rural que se ejerce en la zona, por lo que insistió en que no hubo una «voltereta».

«La ministra ha mantenido exactamente la misma línea (…) siempre se han mantenido las puertas abiertas de todas las herramientas. Además, la ministra también informó que había elementos de análisis nuevos que tenían que ver con antecedentes policiales y con inteligencia que iban a ser considerados para la toma de decisión. Es tan delicada la situación y el uso de una herramienta como el estado de excepción que los efectos que puede tener cuando se anticipa una decisión o cuando se toma de manera tardía, que todos los elementos tienen que estará sobre la mesa a la hora de ponderar», recalcó.

En esa línea, Monsalve aseguró que la decisión de no decretar estado de excepción en Los Ríos radicó en los últimos antecedentes entregados por las policías sobre los casos de violencia rural registrados en la región. Y bajo ese contexto, se determinó que la medida no se justificaba en la zona.

«Los últimos seis meses del 2021 ocurrieron 30 hechos de violencia rural en la Región de Los Ríos, en los siete meses que llevamos del 2022 tenemos 36 hechos de violencia que han ocurrido en Los Ríos. No quiero minimizar los hechos de violencia, porque todo hecho de violencia es grave y debe ser evitado y perseguido, pero no tenemos una diferencia sustancial en la magnitud de los hechos de violencia», aseguró.

Por ello, insistió en que en la Región de Los Ríos ahora se realizará un trabajo de reforzamiento policial y de persecución penal. «Hay que mirar cómo se protege de mejor manera la seguridad de la población, el 94% de los hechos de violencia que están ocurriendo en la Macrozona Sur se producen en los territorios donde hoy día está decretado estado de excepción».

«La mayor capacidad operativa de quienes desarrollan estos hechos de violencia está justamente en los territorios donde hoy día está el estado de excepción. Por lo tanto, garantizar que ese estado de excepción funcione y que hayan medidas de prevención, control y persecución es la mejor herramienta para evitar que estos hechos de violencia se expandan a otras regiones» , enfatizó.

«Tenemos la convicción de que es indispensable fortalecer las medidas de seguridad en la Región de Los Ríos, pero creemos que hoy día esas medidas de seguridad se pueden mejorar fortaleciendo las capacidades policiales y de persecución penal», zanjó Monsalve.

