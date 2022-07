Monção. Ciclista espanhol morre depois de colidir com autocarro

Entornointeligente.com /

Um homem de 43 anos, de nacionalidade espanhola, morreu esta quarta-feira depois de colidir com um autocarro enquanto conduzia uma bicicleta, no concelho de Monção, no distrito de Viana do Castelo.

A colisão aconteceu às 11h40, na Estrada Municipal 1124, que liga as localidades de Badim e Couço, indicou uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Monção à agência Lusa.

No terreno, estiveram envolvidos uma ambulância dos bombeiros, um veículo de desencarceramento, a ambulância de Suporte Imediato de Vida e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Valença e ainda uma patrulha da GNR.

A VMER e o helicóptero de Viana do Castelo chegaram a ser acionados, no entanto foram desmobilizados.

LINK ORIGINAL: iOnline

