Mono capuchino roba en las casas armado con un cuchillo

Un mono capuchino se armó con un cuchillo de cocina y atemorizó a los habitantes de Corrente, en el departamento de Piauí, Brasil. Se metió en un predio vacío de un centro comercial de la ciudad y desde ahí salía hacia las viviendas cercanas y se robaba la comida de los vecinos del sector.

En un video quedó registrado un instante en el que el mono, al que bautizaron como Chico, parecía estar afilando el cuchillo que cargaba con las piedras de un muro.

Medios locales compartieron el curioso momento en que el pequeño primate golpeó con el cuchillo algunos de los techos de casas cercanas.

Durante al menos una semana estuvo generando estragos en Corrente. Algunas personas optaron por encerrarse en sus hogares y evitar ser agraviados por Chico, mientras que otros tomaron la situación con gracia y se rieron del suceso.

In Brazil, a monkey with a machete has been terrorizing the locals for a whole week. The shaggy misunderstanding climbs over the rooftops, bloodthirstyly sharpening its blade against the walls and brandishing its weapons.🐒 pic.twitter.com/SfdH4PcIjx

Varios miembros de la comunidad alertaron a las autoridades medioambientales, no sin que antes el macaco lograra llevarse ropa, galletas y cajas completas de jabón en polvo de diversas viviendas hacia el lugar donde dormía dentro del centro comercial.

Gracias a las denuncias de los vecinos, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (Icmbio), se dirigió a la zona y logró capturar al mono capuchino, que desde entonces se encuentra junto a otros diez primates de su especie.

Desde Icmbio buscan rehabilitarlo para que no mantenga conductas violentas que adquirió mientras vivía en ambientes desconocidos. Por esta razón, fue trasladado al Bioparque Zoobotánico, un refugio de animales, para asegurar que contara con buenas condiciones de salud.

La bióloga Vanessa Gomes, del Bioparque Zoobotánico, explicó para el diario brasilero ‘O Globo’ que los monos capuchinos son muy sociables: «En este momento estamos observando su alimentación y relación con otros de su especie para que logre recobrar sus instintos de vivir en manada».

El médico veterinario del mismo refugio, Fernando Barbosa, señaló que es importante que se deje de comercializar y tener monos capuchinos como mascotas, puesto que no deben estar en cautiverio. «Se trata de un crimen ambiental venderlos y encerrar a estos animales», puntualizó el experto.

