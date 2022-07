Monómeros; la podredumbre del G4 y PDVSA ad hoc

Entornointeligente.com /

Finalmente, forzados por innumerables evidencias de corrupción, saqueo y malos manejos de nuestras corporaciones en suelo extranjero, un grupo de «políticos» opositores [ Guaidó Gang Admits to Irregularities in Its Management of Monómeros – Orinoco Tribune – News and opinion pieces about Venezuela and beyond ] conformó una comisión de contraloría presuntamente liderada por I. Garcia y admite que están documentando las irregularidades en el manejo la empresa Venezolana Monómeros, de parte del entorno de Juan Guaido y de representantes de PDVSA ad hoc.

A pesar que en principio apuntan hacia el actual gerente general, las irregularidades en el manejo de Monómeros nacen desde que se inicia su usurpación en 2019, cuando estaba al frente la «mitocrata» Carmen E. Hernández [ Hubo un asalto a Monómeros y a Citgo, dijo Einstein Millán Arcia – Turimiquire.net ] y así lo hicimos saber en 2021, cuando denunciamos la eventual quiebra de dicha empresa y el progresivo saqueo de sus arcas.

Hay nerviosismo en el grupo opositor cercano a Lopez-Guaido con la llegada de G. Petro al poder, quien ya prometió dar importancia y revisar a fondo el tema Monómeros. Lo cierto es que el grupo de J. Guaido y PDVSA ad hoc parecen haberse aprovechado indebidamente, de los haberes de nuestra corporación en suelo colombiano.

Apenas inicia la usurpación, arranca el asalto a nuestras corporaciones de parte de esos políticos que pretenden dirigir al país y de parte los que en 2002 ocasionaron perdidas por $32,000 millones a nuestra nación; esos mismos que aspiran a ser los salvadores de PDVSA, los golpistas de PDVSA ad hoc. Son los mismos que pusieron al hijo de L. Giusti al frente de Citgo, que luego fue abortado por encontrarse relacionado con el colombiano-libanes A. Saab [ Einstein Millán Arcia: Citgo; Botan a Giusti y a Laprea por la puerta trasera, mientras barajean un golpista – Emisora Costa del Sol 93.1 FM (costadelsolfm.org) ] y otras menudencias, que parecen apuntar hacia el triángulo colombia-curazao-citgo y que, aunque dichos planes no llegaron a cristalizarse, parecían haber estado entre sus objetivos.

¿Qué tanto critica a Maduro la oposición del G4, si a la postre han probado en corto tiempo no ser precisamente probos, sino más de lo mismo?

Hemos sido enfáticos en desenmascarar la suciedad detrás de J. Guaido, de su grupo y de las intenciones de los que verdaderamente están detrás de la putrefacta PDVSA ad hoc [ PDVSA: La Huella Putrefacta de la Mitocracia Ad-Hoc. Conspiración y Retos – Por: Einstein Millán Arcia @EinsteinMillan (aporrea.org) ]. Lo hicimos desde el mismo momento en que se autoproclamó hacia inicios de 2019, comenzando por advertir las implicaciones sobre Citgo y luego sobre Monómeros.

Nadie que anteponga intereses personales y políticos por encima del interés nacional, ni nadie que haya atentado en contra Venezuela y PDVSA, como lo han hecho desde la extinta mitocracia, puede jamás tener acceso al manejo [ Los Herederos del Sabotaje Petrolero – Por: Einstein Millán Arcia @EinsteinMillan (aporrea.org) ] de ninguna institución, de ninguna de nuestras empresas medulares, ni de ningún recurso nacional. Eso debe quedarle claro a los Venezolanos.

Si alguien tiene alguna duda de la vocación traidora y destructiva de estos elementos, miren hacia el robo, el asalto y el saqueo del que fue objeto Monómeros desde que le pusieron mano esos que llamaron abiertamente a invadir nuestra Venezuela [ Ex-managers of Monomeros tried to bankrupt company: Venezuela opposition – LaPatilla.com ].

Ya no es solo el recién electo G. Petro, quien ha denunciado públicamente sobre la gusanera que existe en Monómeros; [Einstein Millan Arcia on Twitter: «Digan ustedes; Que le tocaría hacer con Juan Guaido, a un gobierno y unas instituciones en un país con un gobierno que se respete? «Duque le regaló Monómeros a Guaidó y sus amigos y ellos la quebraron»,así lo dijo G. Petro en #colombia. https://t.co/4HUuA8sq0j» / Twitter,], ahora también se le suman las denuncias del senador colombiano L. Fernando Velasco [ REDRADIOVE on Twitter: «???????? El senador colombiano, Luis Fernando Velasco, asegura que Monómeros en manos de Guaidó es un desastre. https://t.co/nZMtqMa9Oh» / Twitter ] y sobre todo las de Humberto Calderón Berti, el expresidente de PDVSA, el exministro de energía y minas, y el exembajador autoproclamando por el mismo J. Guaido en Colombia [ Einstein Millan Arcia on Twitter: «Como es que algún #Venezolano puede creer en #guaido, en el #G4, en esa mafia corrupta y vende patria; en los usurpadores de @PDVSA_AdHoc? La vocación de traición está tan viva, como durante el mismo golpe petrolero de 2002. Que tanto le critican a #maduro? https://t.co/BJDQCkHDP2» / Twitter ].

Sólidas e irrefutables evidencias y testimonios de individuos que no son precisamente Chavistas, ni Maduristas, como los es el caso de Calderón Berti, quien formó parte del propio círculo íntimo opositor.

Pero no es solo Monómeros que está en desgracia; es Citgo también. Solo que las leyes de EEUU no les han permitido a los usurpadores y vende patria robar tan fácilmente como en colombia. Pero a nadie le quepa duda que en PDVSA ad hoc están activamente conspirando para entregar Citgo a los que verdaderamente manejan los hilos del poder; a los grandes capitales de riesgo [ Einstein Millán Arcia: Citgo; pierde dinero con una directiva de conspiradores e ineptos – Emisora Costa del Sol 93.1 FM (costadelsolfm.org) ].

Period

Net Income/loss; $MM

WTI; $/B

Processed; MBD

% rated cap

2016

2017

743

51.0

831

2018

851

65.1

829

96

2019

246

56.8

800

89

2020

-667

39.3

638

71

2021

-160

70.5

730

87

Q1'2022

245

94.5

732

95

Una empresa que ha arrojado perdidas continuas desde el arribo de la usurpación y que solo fue capaz de abonar ganancias, debido a la coyuntura de un margen de refinación que sufrió un alza especulativa superior al 680%. Probablemente las ganancias se extenderán para el segundo trimestre de 2022, pero a partir de allí la situación de Citgo con total seguridad tenderá a complicarse nuevamente, ya que la directiva de usurpadora ha probado ser incapaz. De hecho, ya para el cierre de Junio, el consumo doméstico acá en EEUU, sufrió un descenso importante [ Gasoline Consumption Turns Sluggish, Again – Agricultural Economic Insights (aei.ag) ].

Es innegable que los mismos individuos del sabotaje petrolero de 2002, son los mismos que están detrás de las sanciones que apuntaron directamente en contra de nuestra industria petrolera para inhabilitarla, valiéndose de la situación de fragilidad impulsada por la caída del barril en 2014, los desaciertos de ramírez a partir de 2008 y las pesimas decisiones de Maduro a partir de 2013. Son los mismos golpistas que estafaron a cientos de incautos inversionistas en la apertura petrolera colombiana entre 2009-2016 [ Einstein Millán Arcia: PDVSA; La huella putrefacta de la mitocracia Ad-Hoc; Conspiración y retos – Emisora Costa del Sol 93.1 FM (costadelsolfm.org) ], los mismos que saquearon y quebraron Monómeros [ El Asalto a Monómeros y Citgo – Por: Einstein Millán Arcia @EinsteinMillan (aporrea.org) ], los mismos que asaltaron y llevaron a la quiebra a Monómeros, y son también los mismos que hoy activamente empujan Citgo a la bancarrota para entregarla a los capitales de riesgo.

Es hora de dar un paso al frente por Venezuela. Es la hora que el país medite sobre un giro de 180 grados en la forma de hacer política, es hora de una nueva oposición; capaz, proba y nacionalista, es la hora de unirse por Venezuela.

