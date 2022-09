Monkeypox. Reino Unido deteta nova estirpe

Entornointeligente.com /

Foi identificada no Reino Unido uma nova estírpe do vírus Monkeypox, num homem que recentemente na África Ocidental.

A Agência de Segurança Sanitária do país informa que o paciente se encontra na unidade de Doenças Infecciosas do Hospital Universitário Real de Liverpool, estando a ser realizado o rastreio de contactos que teve para saber se existem outro casos.

Segundo a diretora da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA), Sophia Maki, as autoridades estão a «trabalhar para contactar os indivíduos que tiveram um contacto próximo com o caso antes da confirmação da infeção para os avaliar conforme necessário e fornecer aconselhamento».

A responsável afirma, contudo, que o risco de propagação é «muito baixo», devido aos procedimentos de controlo de infeção «bem estabelecidos e robustos» que, segundo Maki, citada pela Sky News, serão «rigorosamente seguidos».

É recomendado que qualquer pessoa que viaje para a África Ociddental e Central esteja atenta aos sintomas do vírus, que incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e de costas, glândulas inchadas e exaustão, sendo que, de acordo com as investigações científicas, a propagação da doença pode ser feita através de qualquer contacto próximo.

No Reino Unido, é aconselhado que qualquer pessoa que volte de férias com sintomas de Monkeypox ligue ao 112 a dar conta da situação.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com