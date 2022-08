Monkeypox. Portugal é sexto país europeu com maior incidência

Entornointeligente.com /

O Centro Europeu para Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) revelou esta quinta-feira que ja foram registados, na Europa, um total de 17.897 casos de infeção pelo vírus Monkeypox, espalhados por 41 países e áreas de toda a região europeia.

O boletim conjunto do (ECDC) e da delegação regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa informa ainda que Portugal, por país europeu, é o sexo país com maior incidência, com um total de 710 pessoas infetadas. Em primeiro lugar encontra-se Espanha (5.162), depois Alemanha (2.982), seguindo-se o Reino Unido (2.973), à frente de França (2.423) e Holanda (959), de acordo com os números hoje publicados.

O primeiro sintoma a ser reportado, a nível europeu, foi a 3 de abril, e, desde aí, o ECDC e a OMS para a Europa explicam que de momento a maioria das pessoas infetadas está na faixa etária dos 31 e 40 anos (40%) e é do sexo masculino (99%). Os principais sintomas que têm são erupção cutânea, febre, fadiga, dores musculares, arrepios ou dores de cabeça.

No total, 455 pessoas foram hospitalizadas, das quais 163 necessitaram de cuidados clínicos, assim como de internamento em unidades de cuidados intensivos.

As autoridades de saúde de 35 países, ainda a nível europeu, comunicaram 17.509 casos ao ECDC e à delegação regional da OMS. Destes, 17.402 foram confirmados em laboratório.

O boletim dá ainda conta que até agora houve 48 casos do vírus em trabalhadores da saúde, não tendo sido atribuída qualquer exposição profissional.

