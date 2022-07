Monkeypox. OMS apela à redução do número de parceiros sexuais

Entornointeligente.com /

À medida que os casos de monkeypox aumentam a nível mundial, a Organização Mundial de Saúde apelou esta quarta-feira ao grupo atualmente mais afetado pelo vírus – homens que fazem sexo com homens – para limitar os seus parceiros sexuais.

O chefe da OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, que no sábado passado declarou a doença uma emergência sanitária global, disse aos repórteres que a melhor forma de proteção contra a infeção era «reduzir o risco de exposição».

«Para os homens que têm relações sexuais com homens, isto inclui, de momento, reduzir o seu número de parceiros sexuais, reconsiderar o sexo com novos parceiros, e trocar detalhes de contacto com quaisquer novos parceiros para permitir um acompanhamento, se necessário», disse o responsável.

Subscrever Um surto de infeções por monkeypox tem sido relatado desde o início de maio fora dos países da África Ocidental e Central, onde a doença é há muito endémica.

Tedros disse ontem que mais de 18 mil casos de varíola de macaco foram agora notificados à OMS de 78 países, com 70% dos casos notificados na Europa e 25% nas Américas.

Cinco mortes foram notificadas no surto desde maio, e cerca de 10% dos infetados acabam no hospital para controlar a dor, disse ele.~

Apesar de 98% de todos os casos terem ocorrido em homens que têm sexo com homens, os especialistas dizem que a transmissão da doença, que causa bolhas na pele, parece ocorrer principalmente durante o contacto físico próximo e a monkeypox não foi até agora rotulada como uma infeção sexualmente transmissível (DST).

«Qualquer pessoa exposta pode apanhar monkeypox «, disse Tedros, instando os países a «tomar medidas» para reduzir o risco de transmissão a outros grupos vulneráveis, incluindo crianças, mulheres grávidas e pessoas imunodeprimidas. Segundo se sabe, a doença transmite-se pelo contacto regular de pele com pele e também através de gotículas ou de roupa contaminada.

