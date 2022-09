Monkeypox. DGS estabelece grupos prioritários para vacinação preventiva

Entornointeligente.com /

A Direção-geral da Saúde definiu, esta terça-feira, os grupos elegíveis para a vacinação preventiva da varíola dos macacos.

Passam a ser elegíveis para vacinação homens que têm sexo com homens (HSH), mulheres e pessoas trans, em tratamento preventivo contra o vírus da imunodeficiência humana (PrEP para VIH) e diagnóstico de, pelo menos, uma infeção sexualmente transmissível (IST) nos últimos 12 meses, estabeleceu a DGS. Já os profissionais de saúde, com elevado risco de exposição, envolvidos na colheita e processamento de produtos biológicos de casos de infeção, também fazem parte da estratégia de vacinação preventiva contra a monkeypox. As autoridades de saúde explicam ainda que «a estratégia logística de vacinação preventiva será gerida ao nível de cada região de saúde, após identificação dos cidadãos elegíveis em consulta de especialidade».

