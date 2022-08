Monitor dólar: el efecto económico desconocido por los venezolanos

Entornointeligente.com /

Ciudad Guayana. Durante la última semana el dólar paralelo al del Banco Central de Venezuela (BCV) aumentó 13%. Esto, junto a los 20 dólares de sueldo mínimo que deben enfrentar a los 459 dólares que cuesta la canasta alimentaria según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, provocó una ola de rechazos al mercado paralelo.

Las quejas estaban direccionadas a la red social de Monitor Dólar; sin embargo, esta página es una cuenta que se dedica a calcular el resultado del dólar, que proviene de distintos mercados cambiaron que usan como fuente.

«Se informa a todos nuestros estimados seguidores que @monitordollarvzla tiene únicamente un compromiso informativo; brindamos el valor del dólar según diferentes entidades de importancia y mercados electrónicos dentro y fuera del país. Este equipo se limita a calcular un promedio simple con los datos tomados de la referencia», reza el comunicado que publicó el portal debido a las constantes críticas.

El economista del Centro de Difusión del Conocimiento Económico (Cedice) y CEO de Data Consulting, Óscar Torrealba, explicó de manera exclusiva, para Nueva Prensa Digital cómo se mueve el mercado paralelo y cuáles son las implicaciones que tiene la política cambiaria que está aplicando el Banco Central de Venezuela.

-¿Cómo funciona el mercado paralelo del dólar? -Monitor Dólar es una página de Instagram que sencillamente pasa el precio promedio simple de la tasa de cambio. Lo único que hacen es tomar el precio de los distintos mercados que existen para calcular el promedio simple. Incluso, cuando ellos publican colocan las fuentes que utilizaron para sacar ese promedio. Hay que tener en cuenta que eso no es algo que ellos inventan, sencillamente es un promedio.

-De todas esas fuentes que ellos toman como referencia, las mismas personas son las que ponen las opciones de oferta del dólar, es decir, esas páginas no fijan ningún precio.

※ Monitor dólar no asigna ningún precio, sino que toma la referencia de otros mercados cambiarios. Y esos mercados cambiarios tampoco fijan los precios, sino que es la misma gente que propone un tipo de cambio con la compra-venta.

-Si el dólar está subiendo, es porque los mismos mercados están decidiendo que suba. De hecho, desde el Banco Central también se está subiendo.

-¿Por qué cree que las personas se rigen por ese mercado paralelo y no por lo que establece el Banco Central de Venezuela? -Venezuela tuvo quince años de control cambiario. Y esos quince años fueron con un régimen de administración centralizada de divisas, luego de una serie de asignaciones al tipo de cambio hasta que por fin nos libramos del tipo de cambio en 2018.

-Tantos años bajo ese régimen no se borran de la noche a la mañana. Aquí hay algo muy importante: la confianza. La gente no guarda su plata en los instrumentos financieros puestos por el gobierno, porque todavía no tienen la suficiente confianza ya que las personas tienen la impresión de que en cualquier momento pueda retornar el control cambiario.

-Tú puedes entrar a la página web y comprar y vender dólares a través de las mesas de dinero, pero no hay confianza en los instrumentos financieros del Gobierno. Hay mucha institucionalidad que rescatar. Por eso el venezolano se va por donde se ha ido durante los últimos 20 años: en el mercado paralelo.

Inyección de dólares El Gobierno de Venezuela, el cual se instaló en Miraflores hace 20 años, celebró el haber sacado a Venezuela de la hiperinflación en la que se estancó durante cinco años.

Sin embargo, la forma para hacerlo fue la de inyectar divisas en la economía nacional para tratar de frenar la inflación y, a su vez, el mercado cambiario.

Al inyectar tantos millones de dólares, las reservas internacionales continúan sufriendo los estragos de la intervención del Ejecutivo.

-¿Qué tan efectivo es inyectar divisas a la economía del país? -El Banco Central inyecta dólares en las mesas de dinero para mantener el tipo de cambio, porque a mayor oferta menor precio. Tú puedes, pero en paralelo sigues teniendo una política inflacionaria.

-Seguimos teniendo una inflación sobre el 100%, porque siguen emitiendo bolívares para financiar gastos públicos.

-Están tratando de controlar el tipo de cambio inyectando divisas, pero se olvidan de la inflación. ¿Qué va pasar cuando se te acaben las divisas? El tipo de cambio se va disparar.

-No están atacando la raíz del problema.

-¿Cómo afecta esa política de inyección de divisas a las reservas del BCV? -Consecuencia de todo esto, las reservas internacionales han estado cayendo, porque tomas parte de las arcas del Gobierno para tratar de sostener una política cambiaria que no ataca la raíz del problema, el cual es el exceso de bolívares y no la falta de dólares.

-Esa es una política ineficiente, porque sigue existiendo inflación, pero sobre todo una política insostenible porque los dólares se acaban.

Brayan Silva/@bfsilvah Foto: archivo

LINK ORIGINAL: Soynuevaprensadigital

Entornointeligente.com