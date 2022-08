Monica Lewinsky se suma a peticiones para cambiar letras de Beyoncé

Entornointeligente.com /

Beyoncé revela detalles de la creación de su álbum «Renaissance» 0:53 (CNN) — Ya que Beyoncé está cambiando sus letras tras recientes controversias, Monica Lewinsky tiene una petición para ella.

Lewinsky, la exbecaria de la Casa Blanca que se vio envuelta en un escándalo sexual con el entonces presidente Bill Clinton en los años 90, tuiteó la noticia de que Beyoncé había eliminado un término despectivo de la canción «Heated» de su nuevo álbum «Renaissance» con una sugerencia:

«uhmm, ya que estamos en eso… #Partition» , tuiteó Lewinsky.

«Partition» es un tema del quinto álbum de estudio de la cantante, lanzado en 2013. En la canción, Beyoncé canta que un hombre «Monica Lewinsky’d all on my gown», en referencia a la relación sexual entre Lewinsky y el expresidente.

Monica Lewinsky, a la izquierda, espera que Beyoncé elimine una letra que hace referencia a su nombre en la canción «Partition».

El romance entre Clinton y Lewinsky, que entonces tenía 22 años, terminó con el juicio político de Clinton en 1998 y un amplio debate sobre el consentimiento y el abuso de poder.

En 2021, Lewinsky dijo a Jake Tapper, de CNN, que «lo que es realmente importante recordar en el mundo actual es que nunca deberíamos haber llegado a un lugar donde el consentimiento fuera una cuestión».

«Así que fue totalmente inapropiado como el hombre más poderoso, mi jefe, de 49 años», dijo. «Yo tenía 22 años, literalmente acababa de salir de la universidad. Y creo que las diferencias de poder allí son algo que nunca pude comprender, las consecuencias a los 22 años que entiendo obviamente de manera tan diferente a los 48».

Esta semana, Beyoncé accedió a eliminar de su canción «Heated» una referencia que se considera denigrante para las personas con parálisis cerebral espástica después de una protesta pública.

CNN se puso en contacto con los representantes de la cantante para obtener comentarios sobre la petición de Lewinsky.

