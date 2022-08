Monica Lewinsky, la examante de Bill Clinton, hace una petición a Beyoncé: que no la nombre en una canción y la borre

Entornointeligente.com /

B eyoncé lanzaba hace una semana un nuevo disco que no estaba exento de polémica . Tuvo que acceder de rectificar una sola palabra de una de sus canciones por la polvareda que había levantado. Pues ahora es Monica Lewinsky la que ha solicitado el mismo proceder de la cantante y se ha subido a esa ola. La de pedirle que cambie otra palabra de una canción de hace aáos alusiva a su persona.

Lewinsky tiene una petición: editar la letra de ‘Partition’ una de las canciones en las que aparece y que apareció en el disco homónimo en el aáo 2013 . En la canción, menciona a Lewinsky con la frase «Monica Lewinsky’d all on my gown» de acuerdo con la CNN.

