Monica Dell’Anna nuova presidente della Camera di Commercio Italiana in Svizzera (audio notizia)

Dopo 12 anni sotto la guida di Vincenzo Di Pierri, che lascia l’incarico per raggiunti limiti di mandato, la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera ha eletto un nuovo presidente.

Sarà Monica dell’Anna a guidare l’istituzione elvetica. Eletta all’unanimità dal Consiglio Camerale, è la prima donna, in 113 anni di storia dell’istituzione, a ricoprire il prestigioso e delicato incarico di Presidente della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.

Il passaggio della campanella è avvenuto a Berna, nella sede dell’Ambasciata d’Italia, alla presenza dell’Ambasciatore Silvio Mignano e del Consiglio Camerale, riunitosi per l’occasione.

Nel suo discorso di insediamento, la neo presidente ha puntato alcuni temi di fondamentale rilevanza per l’istituzione che si appresta a presiedere, affermando che la Camera «è un’organizzazione con una grande storia, una storia italiana, che offre solide fondamenta per il futuro». È «una struttura italiana e si sente: si avverte in tutti l’amore per il nostro Paese. Grande esempio di ciò, viene offerto da chi mi preceduta: un Presidente che ha fatto un lavoro eccezionale».

