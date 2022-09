Monedas y billetes del Reino Unido tendrán una lenta renovación de reina a rey

Entornointeligente.com /

Algunos expertos calculan que podría costar alrededor de 350 millones de libras ($402 millones) cambiar el rostro en los billetes y monedas del Reino Unido. Y podría tardar varios años.

El Banco de Inglaterra dice que producir un billete cuesta aproximadamente entre 7 y 8 libras. Hoy hay unos 4.700 millones de billetes en circulación en el Reino Unido, así que el gasto para sustituirlos puede estimarse en unos 350 millones de libras, según Joe Trewick, escritor de The Coin Expert.

«La Royal Mint no revela cuánto cuesta producir nuevas monedas, pero con los 29 millones que hay actualmente en circulación para reemplazar, podemos suponer que el costo total también será de varios millones de libras», dice a DW.

Luto de al menos 10 días «La reina Isabel II tardó unos ocho años en aparecer en su primer billete tras su ascensión a la Corona, por lo que se cree que se den plazos similares con el rey Carlos III. En ese sentido, es probable que el Banco de Inglaterra y la Real Casa de la Moneda se hayan estado preparando, por lo que sin duda se habrá reservado algo de dinero», afirmó Trewick.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en tanto, indicó en un comunicado que «los billetes actuales con la imagen de Su Majestad la Reina seguirán siendo de curso legal». El banco añadió que ofrecería actualizaciones sobre la futura moneda, luego de un período de luto de al menos 10 días.

No saldrá del mercado Se presume que el cambio en las monedas se produzca de forma orgánica y no a través de un retiro masivo. La Real Casa de la Moneda fabrica entre 3 y 4 millones de monedas al día y, según se informa, lo más probable es que se continúe con la producción del retrato y del diseño actual hasta finales de este año, lo que significaría que no habría nuevos estilos, al menos, hasta 2024.

Isabel II fue la primera monarca que apareció en los billetes del Banco de Inglaterra y su imagen se actualizó cinco veces a medida que envejecía. La imagen más reciente fue diseñada por Jody Clark y se emitió en 2015. En ella se muestra un perfil lateral de la reina con corona y pendientes, y aparece en las monedas de 1 libra, 2 libras, los billetes de 50 y 20 libras, así como en los peniques de cobre.

Por otro lado, el Royal Mail aseguró que las estampillas no utilizadas seguirán siendo válidas hasta finales de 2023. En la actualidad, cada buzón lleva la insignia del monarca reinante en el momento en que fue erigido. Muchos llevan las letras «E» (de Elizabeth, como se conoce a Isabel II en inglés) y «R» (de «Regina») y los nuevos buzones deberían tener el emblema del rey Carlos III, que ahora utiliza la sigla «CR» («Charles Rex III»).

Preguntado por los costos del cambio, un portavoz de Royal Mail explica a DW: «Se trata de información comercial que no revelaríamos, pero en conformidad con los deseos del rey, minimizaremos cualquier gasto innecesario».

También se deberán sustituir las banderas en el exterior de las comisarías de Policía de todo el Reino Unido y la insignia del servicio de bomberos. Las medallas militares con la imagen de la reina también tendrán que ser cambiadas, al igual que los uniformes policiales y militares.

El emblema de la reina también figura en los cascos tradicionales de la policía y los pasaportes del Reino Unido, lo que se emitirán ahora con el nombre del nuevo rey.

En relación a la Mancomunidad de Naciones, la imagen de la reina aparece en la moneda de 35 países, más que cualquier otro monarca. Entre ellos están Canadá, Jamaica, Nueva Zelanda, Fiyi y Chipre. En una señal de lo que podría ocurrir, el rey Carlos III no aparecerá inmediatamente en el billete de 5 dólares australianos, después de que un miembro del gobierno dijera que la Reina Isabel II solo aparecía debido a su estatus personal.

