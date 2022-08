Mondiali volley, Italia: buone sensazioni dopo il Canada

Entornointeligente.com /

ROMA, 28 AGO – Chi ben comincia è a metà dell’opera, e l’Italia del volley vittoriosa a Lubiana sul Canada (3-0) nella prima sfida del Mondiale può pensare alla sfida contro la Turchia (domani alle 21.15) senza troppi patemi d’animo. Un anno fa, alle Olimpiadi di Tokyo, molti dei giovanissimi atleti di coach Fefè De Giorgi (24 anni l’età media della spedizione attuale) non erano in campo nella sfida con i canadesi, in cui l’Italvolley riuscì a recuperare da 0-2 a 3-2. A Lubiana gli azzurri, campioni d’Europa in carica, partivano invece con i favori del pronostico, aiutati anche da qualche centinaio di tifosi tricolori nel palazzetto.

La formazione nordamericana partiva inoltre senza la sua stella, Stephen Maar, in panchina per i primi due set, dominati dagli azzurri (25-13, 25-18). Tuttavia, il 3-0 non deve trarre in inganno perché l’ultimo set è stato battaglia vera: l’Italia ha sbagliato troppo in battuta, e gli ingressi di Maar e Van Berkel hanno ridato linfa vitale al Canada. Si è andati punto a punto, ed è finita 39-37. «Il finale è stato molto thrilling – spiega De Giorgi – Noi abbiamo concesso qualcosa, qualcosa se lo è preso il Canada».

Insomma, gare del genere sono un modo per allenarsi alle difficoltà. «Nei primi due set abbiamo giocato con buona intensità, buona tecnica, grande attenzione: si è visto un bel livello di gioco». Il Canada, come la Turchia e la Cina prossime avversarie, sono squadre che «hanno un loro perché» nella definizione tecnica del coach: «In questo Mondiale sarà importante mantenere standard molto elevati». Tra tutti i protagonisti in campo, Daniele Lavia (top scorer con 18 punti) e Gianluca Galassi sono quelli che hanno convinto di più.

«Risolviamo i piccoli errori del terzo set, e andiamo avanti in questo Mondiale», dice Roberto Russo, centrale azzurro che ieri ha messo a referto 7 punti. «Nell’ultimo parziale siamo stati bravi a mantenere la concentrazione, a fare un buon cambio palla e a portarla a casa». Ottimi i primi due set, «con tantissimi muri», evidenzia il palermitano. Per Yuri Romanò, ‘erede’ di Ivan Zaytsev nel ruolo di opposto, quello di ieri «è un ottimo esordio, era importante vincere: 3-0 è tanta roba. Secondo me il terzo set fa vedere che sul punto a punto siamo tosti». Da non dimenticare poi che per gran parte del roster si trattava del debutto assoluto in un Mondiale: «Se adesso ci sciogliamo un po’ – aggiunge il giocatore di Piacenza – possiamo fare ancora meglio». (ANSA).

