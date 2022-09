Mondiali Subbuteo a Roma,Italia sfida Francia e Galles

Entornointeligente.com /

ROMA, 15 SET – Saranno Francia, Gibilterra e Galles a sfidare l’Italia nel Girone «Open» della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, in programma a Roma dal 16 al 18 settembre, a Cinecittà World. Questo l’esito del sorteggio, effettuato alla presenza dell’australiano Steve Dettre Presidente della Federation International Sports Table Football, dei gironi della World Cup organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. In tutto saranno 26 le nazioni rappresentate nell’evento che coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo.

L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del Teatro 1 che, tra le altre cose, ospita le riprese dello show televisivo, Italia’s Got Talent. Per agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti da tutto il mondo, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento, prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la durata del Mondiale.

La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17, con la cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali nelle varie categorie. Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella serata di domenica 18, quando termineranno anche i tornei a squadre previsti nel medesimo giorno. (ANSA).

