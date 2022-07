Mondiali scherma: fioretto Italia è oro anche al maschile

Entornointeligente.com /

ROMA. – Il fioretto italiano resta una fucina di ori. Dopo il successo di ieri delle ragazze, tornate sul tetto del mondo dopo cinque anni, oggi i fiorettisti le hanno imitate regalando all’Italia il secondo titolo iridato e l’ottava medaglia dei Mondiali Cairo 2022. In Egitto, la squadra composta da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi ha superato in finale gli Stati Uniti 45-39 in un match combattuto e risolto nei momenti cruciali da un Marini in gran forma, forte anche della vittoria del suo argento individuale.

Il titolo mondiale conferma il dominio manifestato in stagione: gli azzurri, che guidano il ranking internazionale, hanno già vinto l’oro europeo e, delle quattro prove di Cdm disputate, sono riusciti a vincerne tre e a piazzarsi terzi nell’altra. Il risultato di oggi, inoltre, allunga la scia di risultati della nazionale: è dal 2013 che il fioretto maschile va sempre a medaglia nella rassegna iridata e questo è il quinto successo nelle ultime sette edizioni (oro nel 2013-2015-2017-2018-2022, bronzo nel 2014 e 2019).

I ragazzi guidati dal ct Stefano Cerioni avevano debuttato ieri battendo Uzbekistan e Brasile, per poi conquistare oggi un posto tra le migliori quattro col successo 45-31 sulla Corea, seguito da quello sul Giappone per 45-33, la rivincita contro i nipponici che a Tokyo 2020 li eliminarono ai quarti. Si è fermato, invece, ai quarti il cammino delle sciabolatrici Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston ed Eloisa Passaro, battute dall’Ungheria 45-43. Le ungheresi hanno poi conquistato il titolo nella finale contro la Francia.

L’Italia chiude così la sua rassegna iridata con otto medaglie, una in più dell’ultima edizione di Budapest 2019: due ori delle squadre di fioretto, gli argenti di Arianna Errigo e Tommaso Marini nel fioretto individuale e delle due squadre di spada e e i due bronzi di Rossella Fiamingo nella spada e della squadra di sciabola maschile. Nel medagliere, l’Italia centra il terzo posto, preceduta da Francia e Corea ed è prima per numero di medaglie conquistate insieme alla Francia.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com