Entornointeligente.com /

ROMA. – Il sogno di Arianna Errigo di vincere il terzo oro iridato in carriera nel fioretto, cullato dopo aver messo sotto la campionessa olimpica Lee Kiefer in semifinale, si è infranto di fronte alle stoccate della francese Ysaora Thibus.

div id=’prj_300x250_intext’ ></div

La giovane della Guadalupa si è imposta 15-10 in una sfida quasi a senso unico per conquistare al Cairo il suo primo titolo mondiale e riscattare la finale persa nell’ultima edizione con l’azzurra Alice Volpi.

Per l’Italia la medaglia di Errigo è la seconda della manifestazione, mentre per la fiorettista monzese è la nona iridata (con gli ori 2013 e 2014) e l’ennesima conferma internazionale: dal 2009, anno dei suoi primi Mondiali, è sempre stata sul podio a eccezione dell’edizione di Catania 2011.

L’argento odierno segue quello europeo, vinto a giugno ad Antalya a giugno. Errigo ha dato tutto nella semifinale al cardiopalma con Kiefer: in vantaggio 10-3 si è fatta riprendere e superare dalla statunitense fino al 13-14, ma non ha mollato ed è riuscita a mettere le due stoccate vincenti per approdare alla finale, dove però non è riuscita a ripetersi.

In precedenza, nei quarti, aveva avuto la meglio nel derby con Francesca Palumbo, che ha comunque chiuso con un sesto posto di grande valore. Si sono invece fermate quasi subito, nel tabellone dei 32, Alice Volpi e Martina Favaretto.

Deludenti gli azzurri della spada: hanno chiuso la loro gara già nel tabellone dei 16 Davide Di Veroli e Federico Vismara. Fuori nei 64 Andrea Santarelli, che partiva come n.4 del ranking mondiale, così come Gabriele Cimini.

Domani giornata clou per le ultime prove individuali: per la sciabola femminile saranno in gara Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston ed Eloisa Passaro, per il fioretto maschile sono attesi Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola e Alessio Foconi. Da domani partiranno anche le gare a squadre con i tabelloni fino ai quarti di finale.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com