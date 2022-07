Mondiali atletica: Tamberi al quarto posto

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 19 LUG – Gianmarco Tamberi conquista il quarto posto nel salto in alto ai Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, fermandosi a 2.35 dopo aver saltato al secondo tentativo 2.33. In virtù di questo risultato l’azzurro è quarto, mentre la gara prosegue con il qatariota Mutaz Essa Barshim, il sudcoreano Woo Sang-hyeok e l’ucraino Andrij Procenko. L’atleta marchigiano campione olimpico ha superato agevolmente le prime prove, con l’asticella a 2.19, 2.24 e 2.27. A 2.30 manca due volte l’obiettivo, ma alla terza ce la fa, al secondo tentativo supera anche i 2.33, nonostante le sue non perfette condizioni fisiche (ANSA).

