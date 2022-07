Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 19 LUG – La campionessa olimpica venezuelana Yulimar Rojas ha conquistato per la terza volta il primo posto ai Mondiali di atletica di Eugene, in Oregon, nel salto triplo. Rojas, già due volte campionessa in carica, ha prodotto il sesto salto più lontano di tutti i tempi con 15,47 metri. La giamaicana Shanieka Ricketts ha vinto l’argento con 14,89, mentre il bronzo è andato all’americana Tori Franklin con 14,60 m. (ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com