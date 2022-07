Mondiale atletica: la venezuelana Yulimar Rojas si aggiudica l’oro nel salto triplo

Entornointeligente.com /

CARACAS – Quando c’é Yulimar Rojas in pista non c’é storia per le avversarie. La venezuelana é entrata nella storia come la prima atleta ad aggiudicarsi tre medaglie d’oro in un Campionato del Mondo di Atletica. Nella prova disputata sul tartan dell’Hayward Field della città di Oregon con un volo di 15,47 metri si é lasciata alle spalle tutte le avversarie.

Nel primo turno della prova la campionessa nata a Caracas ha saltato 14,60 metri, ma la giamaicana Shanieka Ricketts aveva raggiunto quota 14,89 metri. Nel secondo turno la Rojas é arrivata a 15,47 metri riprendendosi la cima della classifica, e questa misura é bastata per appendersi al collo la medaglia del metallo più prezioso.

Con la Rojas sono salite sul podio la giamaicana Ricketts con 14,89 (argento) e la statunitense Tori Franklin con 14,72 (bronzo). Per la sportiva venezuelana, tra mondiali indoor ed outdoor, si tratta del suo sesto titolo.

Adesso, Yulimar Rojas si riposerá un po’ prima di iniziare a preparare la sua partecipazione nella Diamond Legue che il 10 agosto farà tappa a Monaco.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com