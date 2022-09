Monagas SC clasificó en un G4 peleado por tres equipos más y con Aragua perdiendo la categoría

Entornointeligente.com /

Víctor Sánchez Valdivieso @vesanchezv.- Tras jugarse los siete partidos que faltaban por disputarse en la Jornada 29 de la Liga FutVe, Monagas SC se convirtió en el tercer conjunto que irá a la fase final por la estrella 2022 – con ticket asegurado a la Copa Libertadores 2023, dejando tan solo un cupo disponible en el G4 para cuatro equipos que batallarán el último día de la ronda regular.

La antepenúltima jornada terminó siendo triste para Aragua FC que firmó su descenso oficial a la segunda división venezolana, tras ser goleado en Barinas en dolorosa derrota que le hace perder la desigual guerra que enfrentó con UCV FC que mantendrá la categoría de primer equipo para la próxima campaña del futve.

Azulgranas clasifican en un G4 disponible solo para uno

Monagas SC aseguró el tercer boleto clasificatorio a la Fase Final Libertadores al igualar sin goles (0-0) con Carabobo FC que no cede en la última casilla del G4, pese al acoso de los rivales que desean arrebatarle el puesto, así sea en la última fecha. La necesidad de sumar obligó a los dos clubes a buscar el partido en Maturín, no obstante el marcador no se movió en los noventa minutos más el tiempo agregado en el oriente venezolano.

Quienes sí ganaron y fueron los grandes beneficiados de la fecha 29 fue el Deportivo Táchira que venció (3-1) en Maracaibo al Zulia FC que salió peligrosamente de la zona clasificatoria a fase sudamericana. Goles de «Minino» Flores en el descanso (45’+1), de Renny Simisterra (64’) en el complemento y de Edson Tortolero en el agregado (90’+2) ponen al aurinegro a luchar por el cuarto puesto del G4. Guido Rouse redujo la distancia a los petroleros con su gol al minuto 70’

Junto a granates y atigrados con la misma cantidad de puntos (43) en la cuarta casilla clasificatoria a Copa Libertadores esta Deportivo La Guaira que pactó (1-1) con Academia Puerto Cabello que mantiene esperanzas de hacerse del último boleto si en la última fecha ellos ganan y los otros rivales pierden. Jovanny Bolívar adelantó al naranja (49’) y Alfredo Stephens sentenció el armisticio (58’) por los lados de El Fortín carabobeño.

Con esfuerzo de sobra, Zamora FC se mantiene en el sitial de honor de la Primera División al vencer a Estudiantes (2-1 ) en Mérida. En encuentro que se definió en el tiempo agregado final, Albert González (78’) y Jovani Welch (90’+1) impulsaron el triunfo de los federales ante unos rojiblancos que igualaron las acciones por intermedio de Gregory Materán (87’). Ambos clubes jugarán en la segunda ronda, solo que en fases finales diferentes.

Hermanos Colmenarez confirmó su presencia a las Liguillas de Copa Sudamericana goleando en Barinas al Aragua FC (4-1) que descenderán a la segunda división, irónicamente en su vigésimo año en el fútbol venezolano. Si bien el aurirrojo Jorge Echeverría abrió la pizarra (34’), dobletes de Juan Zapata (43’ y 65’) y Mario Álvarez (63’ y 90’+3) voltearon el partido a favor de los blanquiazules.

Mineros de Guayana perdió una inmejorable oportunidad de meterse en la casilla 12 del torneo que brinda cupo a la fase final sudamericana al igualar (2-2) en Puerto Ordaz con el Portuguesa FC que estuvo arriba con el doblete del ex negriazul Ángel Osorio (16’ y 37’), no obstante los sureños ripostaron con el descuento de Kevin Kelsy (45’+1) y el de la paridad decisiva de Ángel Lezama en la etapa complementaria (69’) para rescatar un importante punto en su feudo.

Metropolitanos FC sigue en su intento de quitarle el liderato a los federales superando (3-2) a UCV FC que celebró su permanencia en primera con la caída del Aragua FC. El Derby capitalino que estuvo igualado a dos con los cuatro tantos en el primer tiempo de los violetas Luis Annese (5’), Carlos Cermeño (35’) y los tricolores Yeangel Montero (33’) y Esli Garcia (41’) fue finalmente desbloqueado en tiempo agregado por Darwin Gómez (90’+3).

En partido adelantado que se jugó el martes y suspendido durante varios minutos por problemas en el fluido eléctrico, Deportivo Lara vino de atrás para derrotar (2-1) al Caracas FC que estuvo arriba con el penal cobrado por JuanPi Añor pero que luego se vieron superados con las dos tantos en cuatro minutos de Carlos Ramos y Brayan Castillo (75’, 79’) que lo mete a la clasificación a fase sudamericana que deberán dirimir el domingo con el Zulia FC.

LINK ORIGINAL: Balonazos

Entornointeligente.com