Momentos clave de la emotiva audiencia sobre violencia armada en el Congreso de EE.UU.

Entornointeligente.com /

(CNN) — Una audiencia de la Comisión de la Cámara de Representantes este miércoles brindó una plataforma de alto perfil para que una niña de 11 años sobreviviente del tiroteo en la escuela primaria Uvalde y otros afectados por la violencia armada contaran sus desgarradoras historias al público estadounidense.

La audiencia tuvo lugar cuando en medio de presiones a los legisladores para que actúen tras la horrible masacre en Texas y un tiroteo masivo en un supermercado en Buffalo , Nueva York, en un vecindario predominantemente negro.

Un grupo bipartidista de negociadores del Senado está tratando de llegar a un acuerdo para responder a las tragedias, pero queda por ver si el Congreso aprobará alguna legislación dado el ambiente político altamente polarizado y la oposición republicana generalizada a un control de armas más estricto.

Estos fueron algunos de los momentos clave de la audiencia del miércoles sobre la violencia armada convocada por el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes.

Sobreviviente del tiroteo en Uvalde habla en un emotivo relato Niña relató lo que hizo cuando el atacante estaba en el aula 0:50 En un video pregrabado, Miah Cerrillo, de 11 años, una estudiante de cuarto grado de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, describió cómo fue sobrevivir al tiroteo masivo . Fue un momento excepcional para que el Congreso escuchara el testimonio de alguien tan joven como Cerrillo sobre un tema tan delicado e inquietante como la violencia armada.

publicidad En la grabación, Cerrillo dijo que quiere «tener seguridad» y tiene miedo de experimentar otro tiroteo en la escuela.

Describió que trató de esconderse detrás del escritorio de su maestra y dijo que el hombre armado «le dijo a mi maestra ‘buenas noches’ y le disparó en la cabeza». Cerrillo dijo que pensó que el atacante volvería a la habitación y describió que se cubrió de sangre en un intento por sobrevivir. «Lo puse todo sobre mí», dijo.

Miguel Cerrillo, el padre de Miah, se emocionó cuando dijo que el tiroteo había cambiado a su hija.

«Hoy vengo porque pude haber perdido a mi niña», dijo. «Ella no es la misma niña con la que solía jugar, correr y hacer todo, porque era la niña de papá».

«Desearía que algo cambiara, no solo para nuestros hijos, sino para todos los niños del mundo, porque las escuelas ya no son seguras», dijo. «Algo tiene que cambiar realmente».

Los dolorosos testimonios sobre los tiroteos en EE.UU. ante el Congreso: «Dejé a mi hija en esa escuela y esa decisión me atormentará toda la vida» Familiares de víctimas de tiroteos piden acción sobre control de armas Varios familiares de víctimas de violencia armada testificaron durante la audiencia y pidieron acción sobre el control de armas en una apelación directa a los legisladores.

Félix y Kimberly Rubio, los padres de Lexi Rubio , una niña de 10 años asesinada en la masacre de la escuela Uvalde, testificaron durante la audiencia, y Kimberly esbozó una lista de demandas de políticas de armas específicas que quieren que se promulguen.

«Hoy, defendemos a Lexi y, como su voz, exigimos acción», dijo Kimberly.

Esto es lo que pidió:

«Buscamos la prohibición de los rifles de asalto y los cargadores de alta capacidad. Entendemos que, por alguna razón, para algunas personas, para las personas con dinero, para las personas que financian campañas políticas, las armas son más importante que los niños. Así que en este momento pedimos progreso». «Buscamos subir la edad para adquirir estas armas de 18 a 21 años». «Buscamos leyes de bandera roja, verificaciones de antecedentes más estrictas». «También queremos derogar la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas».Zeneta Everhart, la madre de Zaire Goodman, sobreviviente del tiroteo en el supermercado de Buffalo, también pidió a los legisladores que tomen medidas legislativas. «Los legisladores que continuamente permiten que continúen estos tiroteos masivos al no aprobar leyes de armas más estrictas deben ser rechazados», dijo en su testimonio.

«Como funcionario electo, es su deber redactar leyes que protejan a Zaire ya todos los niños y ciudadanos de este país», dijo.

¿Hay ambiente en EE.UU. para legislar control de armas? 1:27 Testigos dan una descripción de primera mano de los horrores de la violencia armada Varios de los testigos en la audiencia dieron descripciones de primera mano de la horrible realidad, y las consecuencias, de la violencia armada.

Roy Guerrero, pediatra, describió haber presenciado lo que llamó la «carnicería en mi ciudad natal de Uvalde». Guerrero, quien dijo que vivió en Uvalde toda su vida y trató a los niños de la comunidad antes de la masacre, dijo que «corrió» al Uvalde Memorial Hospital el día del tiroteo masivo. «Nunca olvidaré lo que vi ese día», dijo. Describió con detalles gráficos los horrores que vio, incluidos niños cuyos cuerpos habían sido tan brutalizados por la violencia con armas de fuego «que la única pista sobre sus identidades eran las ropas de dibujos animados salpicadas de sangre que todavía tenían adheridas a ellos».

«The mothers' cries I will never get out of my head.»

Dr. Roy Guerrero, the pediatrician who treated the Uvalde victims and who graduated from Robb Elementary School, testifies before the House Oversight Committee on gun violence. Watch the moment below: pic.twitter.com/DO1Dpour5N

— CNN (@CNN) June 8, 2022

Everhart, la madre de Zaire Goodman, describió en detalle las heridas de sus hijos.

«Mi hijo Zaire tiene un agujero en el lado derecho del cuello, dos en la espalda y otro en la pierna izquierda, causados por la explosión de una bala de un AR-15. Mientras limpio sus heridas, puedo sentir pedazos de esa bala en la espalda. La metralla se quedará dentro de su cuerpo por el resto de su vida», dijo.

En un mensaje apasionado a los legisladores, dijo: «Si después de escucharme a mí y a otras personas que testifican aquí hoy no los mueve a actuar sobre las leyes de armas, los invito a mi casa para que me ayuden a limpiar las heridas de Zaire para que puedan ver de cerca el daño que se le ha causado a mi hijo y a mi comunidad».

Madre de sobreviviente del tiroteo en Buffalo: «Esto es lo que somos como nación» «This should not be your story or mines.»

Zeneta Everhart, whose son survived a gunshot wound to the neck during the Buffalo shooting, testifies at the House Oversight Committee hearing on gun violence. Watch the moment below: pic.twitter.com/9fUt4nX5P9

— CNN (@CNN) June 8, 2022

Everhart puso de relieve la violencia armada y el racismo en Estados Unidos en su testimonio mientras hablaba del tiroteo en el supermercado de Buffalo, que el Departamento de Justicia está investigando como un crimen de odio y «un acto de extremismo violento por motivos raciales».

«Estados Unidos es inherentemente violento. Esto es lo que somos como nación», dijo. «La existencia misma de este país se basó en la violencia, el odio y el racismo, con la casi aniquilación de mis hermanos y hermanas nativos. Mis antepasados, traídos a América a través del comercio de esclavos, fueron la primera moneda de América.

«Permítanme decirlo nuevamente para la gente en la parte de atrás: mis antepasados, la primera moneda de América, fueron despojados de su herencia y cultura, separados de sus familias, regateados en bloques de subasta, vendidos, golpeados, violados y linchados. Sin embargo, escucho continuamente después de cada tiroteo masivo que esto no es lo que somos como estadounidenses y como nación. Escúchame claramente: esto es exactamente lo que somos».

La división partidista arraigada persiste en el debate sobre las armas Informe: Hay más delitos con armas en EE.UU. que casos de defensa personal 2:50 La evidencia de la división partidista arraigada en el debate sobre la política de armas estuvo a la vista durante la audiencia cuando los demócratas instaron a un mayor control de armas, mientras que los republicanos rechazaron las restricciones.

La presidenta de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Carolyn Maloney, demócrata de Nueva York, pidió un control de armas más estricto al comienzo de la audiencia.

«Nuestros testigos de hoy han soportado el dolor y la pérdida, pero están demostrando un coraje increíble al venir aquí para pedirnos que hagamos nuestro trabajo. Escuchemos sus voces, honremos su coraje, encontremos el mismo coraje para pasar el sentido común leyes para proteger a nuestros niños», dijo.

«Ningún civil necesita un rifle de asalto y la Segunda Enmienda no protege el derecho a poseer un arma de guerra. Es hora de prohibir los rifles de asalto, de nuestras calles, de nuestras comunidades, de nuestros hogares», dijo.

El representante James Comer de Kentucky, el principal republicano en la comisión, dijo durante la audiencia que «las reacciones instintivas para imponer políticas de control de armas que buscan restringir nuestro derecho constitucional a portar armas no son la respuesta».

«Deberíamos elogiar a todos los propietarios de armas respetuosos de la ley que usan, almacenan y portan de manera segura esas armas de fuego. No vilipendiarlos con propósitos abiertamente políticos», dijo.

Maloney dijo más tarde en respuesta: «Apoyo la Segunda Enmienda. Apoyo a los propietarios de armas respetuosos de la ley. No apoyo las leyes de armas laxas que permiten que las armas lleguen a manos de delincuentes y personas inestables». Tiroteo EE.UU.

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com