Momento en que un superyate se hunde en la costa de Italia (VIDEOS)

Según informó el Super Yacht Times , el My Saga viajaba de Gallipoli (Turquía) a Milazzo (Italia) con bandera de las Islas Caimán . En medio del trayecto, la Autoridad Portuaria de Crotone recibió un mensaje del yate diciendo que estaba haciendo agua por la popa.

Dos patrulleros se dirigieron al lugar y rescataron a cinco pasajeros , mientras que el capitán y el resto de la tripulación permanecieron a bordo intentando maniobrar la nave.

Los guardacostas italianos informaron de que las duras condiciones meteorológicas y marítimas, además de la creciente inclinación de la embarcación por su estribor, hicieron que recuperar el My Saga fuera «impracticable».

Aunque un remolcador llegó al lugar para ayudar y rescatar al resto del personal, el empeoramiento de las condiciones impidió llevar la embarcación a un lugar seguro: el barco ya estaba inclinado hacia el agua.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar la causa del hundimiento de la embarcación.

El superyate de lujo fue construido en Italia en 2007 con el nombre de Yuko, por la firma Cantieri San Marco .

La embarcación, que podía alcanzar una velocidad de 12,5 nudos, tenía capacidad para 12 huéspedes en seis camarotes y ocho miembros de la tripulación. El barco fue diseñado por Tim Heywood y el interior por Jean-Marc Achy.

