Momento en que Daniella Navarro y Laura Bozzo rompen en llanto luego que la venezolana fuera salvada en LCDF2 (+Video)

La emotiva reacción de Laura Bozzo tras conocer que su amiga Daniella Navarro no había sido eliminada de La Casa De Los Famosos conmovió a miles de fanáticos en redes sociales. Luego de una semana muy difícil, la actriz venezolana Daniella Navarro logró ser salvada para continuar en la competencia en el reality show de La Casa De Los Famosos 2 . La criolla no negó su emoción luego de que se le confirmara que seguiría participando, sin embargo, esto no fue lo que más sorprendió a los fanáticos, sino la reacción de la presentadora peruana Laura Bozzo tras la salvación de la venezolana.

En el video se observa cómo Bozzo grita de la emoción y rompe en llanto al abrazar a Navarro , en lo que su compañera atraviesa la puerta que indica que continúa en la competencia.

En varias ocasiones, el público ha quedado conmovido por la amistad que se ha formado entre Laura y Daniela dentro del reality show transmitido por Telemundo, puesto que en cada episodio han dejado ver que se encuentran muy unidas.

La venezolana logró la salvación al igual que el bailarín Toni. La eliminada de la edición fue Natalia con la menor cantidad de votos de parte del público.

