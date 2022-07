Moisés Caicedo se reintegró con el Brighton

Entornointeligente.com /

El mediocampista Moisés Caicedo , ya se encuentra con el Brighton & Hove Albion . El ecuatoriano compartió una foto viajando a Portugal , donde jugará el equipo un amistoso.

La foto que compartió en redes este 10 de julio, muestra a ‘Moi’ en compañía del paraguayo Julio Enciso , que recién fichó por las ‘Gaviotas’.

Jeremy Sarmiento , que ya se encontraba concentrado con el equipo, también participó en el viaje al país europeo.

Los de Graham Potter jugarán este sábado 16 julio, un partido amistoso contra el Estoril portugués . Él cotejó arrancará a las 12:00 (hora Ecuador).

Después de compromisos le restan tres amistosos que se jugarán en Inglaterra, contra Reading , Brentford y el último ante RCD Espanyol de España.

​

Última temporada en Inglaterra Caicedo se unió al Brighton en enero de 2022, tras un breve p réstamo por Beerschot de Bélgica. Con las gaviotas jugó ocho cotejos en la Premier League y dos por Copas Nacionales.

Sus números en cuanto a asistencias fueron de uno, mientras que, en goles, marcó su primer y único tanto al Manchester United , en una épica goleada 4-0.

Vacaciones en Ecuador Antes de reportar con el equipo inglés , Moisés Caicedo aprovechó sus vacaciones para regresar al país. Durante su estadía en Ecuador, acudió a las instalaciones de Independiente del Valle, para conocer la nueva infraestructura.

Además, tuvo conversaciones con las formativas del club, a las cuales les dejó un mensaje sobre el esfuerzo y las recompensas.

«Decirles que se esfuercen mucho y sigan haciendo las cosas bien. Vayan al colegio, yo sé que es poco duro, pero sigan esforzándose que al final l as recompensas llegan «, mencionó.

